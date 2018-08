Fußballturnier: Nacht-Elfmeter-Schießen in Schaag

Schaag Bei der Veranstaltung am 24. August können Besucher einen Kleinwagen gewinnen

In Schaag steht die fünfte Auflage des Nacht-Elfmeter-Schießens an. Sie soll noch größer und attraktiver sein als in den Jahren zuvor, teilen die Veranstalter mit. Am Freitag, 24. August, öffnet Spiel und Sport Schaag dafür wieder die Tore auf der Sportanlage an der Kindter Straße 28. Fast 200 Kicker duellieren sich an diesem Abend in 32 Teams unter Flutlicht im Elfmeter-Schießen. Beginn ist um 19.30 Uhr.