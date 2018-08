Fastenaktion auf dem Lambertimarkt: Lobbericher fastet als Protest gegen Atomwaffen

Breyell Der ehemalige Pfarrer Matthias Engelke zieht mit seiner Aktion durch Europa. Bis Mittwoch ist er auf dem Lambertimarkt

Der Anfangszeitpunkt seines Fastens hat sich jedoch verschoben: Für jedes Jahr, in dem weiterhin Atomwaffen in Deutschland lagern, fastet er einen Tag länger. Dieses Mal begann er bereits am 28. Juli, Start war in der ältesten Kirche in Estland, dem Mariendom in Tallinn. „Liebe und Wahrheit treiben mich an“, sagt Engelke. Das öffentliche Fasten sei seine Art, an das Gewissen der Menschen zu appellieren. Gleichzeitig wolle er mit der Aktion die Ohnmacht der Menschen auf die Straße tragen und diese so auf die Spitze treiben. „Ich begegne so vielen Menschen, die mir sagen, man kann nichts machen“, sagt er.

Auch in diesem Jahr ist er mit seinem Zelt in Deutschland unterwegs, machte unter anderem Station vor dem Fliegerhorst in Büchel, dem letzten amerikanischen Atomwaffenlager in Deutschland. Seit Sonntag war der Theologe auf dem Lambertimarkt in Breyell. Täglich wurden dort Gedenkfeiern, Gesprächsfeiern und Andachten abgehalten. In diesem Jahr sei es „besonders krass“ gewesen, die Menschen seien resigniert. „Das in einem demokratischen Land, das geht mir einfach nicht in den Kopf“, sagt Engelke. „Jeder hat hier die Möglichkeit, nein zu sagen.“ Warum werden die Menschen nicht aktiv? „Ich denke, es liegt eventuell an der Vereinzelung.“ Es gebe wenig Gemeinschaftliches, immer mehr Menschen würden in politischen Zügen denken. Sebastian Westerdick (29) hat wenig Verständnis: „Man kann nur nichts machen, wenn man nichts macht.“ Er sei aus Wesel gekommen, um ein Zeichen zu setzen. „Natürlich kann man alleine nicht die ganze Welt verändern, aber man kann vor der eigenen Haustür anfangen.“