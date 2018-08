Künstlersymposium: Künstler gestalten Holztheke im Wald

Leuth Zehn Künstler leben und arbeiten derzeit im Atelier Busch 8 in Leuth. Sie laden Besucher für Sonntag zum Tag der offenen Tür ein

Franziska Stuhr, Jonas Harbrich und Herbert Graf haben dieses Ensemble dort platziert. Sie sind die jüngsten Teilnehmer des Künstlersymposiums Atelierprojekt 2018, das im Atelier von Barbara Schmitz-Becker in Busch 8 in Leuth stattfindet. Stuhr hat in Salzburg Regie studiert, der Mönchengladbacher Harbrich Kunst in Braunschweig und Graf Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen. Diese Kombination aus Theater und Kunst führt zu dem überraschenden Objekt. Was sie eint, so Stuhr, ist das Nachdenken über Räume. Was ist ein Raum? Wozu ist er da? Wie schaue ich ihn mir an? Wie platziere ich mich in ihm? Fertig ist die Arbeit noch nicht. „Wir nutzen die Zeit, um von Tag zu Tag herauszufinden, was wir machen.“