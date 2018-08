Ehepaar Bing aus Schaag feiert Goldene Hochzeit

Schaag Werner und Leonie Bing, geborene Engenhorst, aus Schaag feierten am Donnerstag, 2. August, ihre Goldene Hochzeit. Das Paar hat einen Sohn, Patrick, und eine Tochter, Larissa, mit Schwiegersohn Thomas und den Enkelkindern Peter und Leonie.

Zudem hat der Jubilar eine Schwester Luzie, ein Bruder ist früh durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die Jubilarin hat eine Schwester, Marliese. Werner Bing wurde in Schaag geboren. Er absolvierte an der Fachhochschule Niederrhein seinen Diplom-Ingenieur und war von 1968 bis zum Ende des Berufslebens beim Energieversorger RWE in Krefeld und Wesel tätig. Die Jubilarin erblickte in Hamminkeln das Licht der Welt und wuchs in Kaldenkirchen auf. Sie war bis 1970 als Einzelhandelskauffrau tätig. Danach arbeitet sie 22 Jahre bei der Stadt Nettetal. Kennengelernt hat sich das Paar beim Jugendball. Die Trauung war am 2. August 1968 in Kaldenkirchen. Danach haben sie in der Soverdia-Kapelle der Steyler Patres in Kaldenkirchen kirchlich geheiratet. Beide sind Vereinsmenschen. Die Jubilarin ist mehr als 40 Jahre Mitglied der katholischen Frauengemeinschaft St. Anna und mehr als 30 Jahre beim Kegelclub „Flotte Motte“. Ihr Mann war 33 Jahre im Kirchenvorstand der Pfarre St. Anna. Seit mehr als 40 Jahren gehört er der St.-Anna-und-Hubertus-Bruderschaft an. 1995 war er Schützenkönig. Beide sind noch topfit und freuen sich auf viele weitere Jahre mit ihren Liebsten.⇥wi