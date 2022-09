SPD in Moers warnt​: Kinder-und Jugendhilfe wird unter Energiekrise leiden​

Moers Die SPD ist sich sicher: Stetig steigenden Energiepreise führen für viele künftig zu enormen finanziellen Schwierigkeiten. Warum Fraktionschef Atilla Cikoglu dieses Problem auch auf die Angebote der Kinder-und Jugendhilfe zukommen sieht.

Die SPD sorgt sich um das „Chaos bei den Energiesparmaßnahmen in Moers“. Der Bürgermeister und seine Verwaltung hätten bisher keine Gesamtstrategie, um mit dem Problem der steigenden Energiekosten umzugehen, heißt es in einer Mitteilung. Das zeige sich unter anderem bei der Diskussion über eine mögliche Schließung der Eishalle, so die Sozialdemokraten weiter. In anderen Städten – zum Beispiel in Essen oder Duisburg – sei man bereits weiter. „Dort gibt es deutlich durchdachtere Konzepte. Moers lebt in der geplanten Improvisation. Beim Jazz ist das eher angebracht als in der Führung der Stadt“.