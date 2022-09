CDU in Moers fordert : „Ordnungsbehörde muss mehr durchgreifen“

Moers Nach der Forderungen des SPD-Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim nach mehr Kontrollen rund um den Schwafheimer See verweist die CDU jetzt auf einen abgelehnten Antrag ihrer Fraktion.

Naherholungsgebiet in Moers : Ärger um Müll am Schwafheimer See

Die CDU verweist jetzt auf einen abgelehnten Antrag ihrer Fraktion. „Ende 2018 haben wir einen entsprechenden Antrag gestellt, in dem wir eine ganzjährige Bestreifung im gesamten Moerser Stadtgebiet gefordert haben, insbesondere an den Wochenenden und in den Abendstunden“, sagt der CDU-Ratsherr. „Dieser Antrag ist von der SPD abgelehnt worden, auch von Yetim, der in der Sitzung anwesend war. Statt populistische Pressemitteilungen rauszugeben, sollte der Landtagsabgeordnete vielleicht eher versuchen, Mehrheiten innerhalb seiner Fraktion zu organisieren.“