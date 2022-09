Ausbildungsserie Kreis Wesel Präsentiert von Altana (Folge 12) : Diese Vorteile hat eine Ausbildung in Teilzeit

Serie Kreis Wesel Die Stadt Wesel bietet bereits seit zwölf Jahren eine Möglichkeit für Auszubildende an, um Familie und Beruf besser unter einen Hut bringen zu können. Das Konzept hat großen Erfolg – wie auch das Beispiel von Lynn Schopmans zeigt.

Also ging Lynn Schopmans einen anderen Weg, erkundigte sich im Internet nach Möglichkeiten, eine Teilzeitausbildung zu machen. Und stieß auf die Variante der Stadt Wesel , dort als Verwaltungsfachangestellte eine Ausbildung in Teilzeit anzutreten. „Meine vorherige Ausbildung gefiel mir zwar ganz gut. Was ich dabei allerdings vermisste habe, war die klassische Bürotätigkeit“, sagt Schopmans, die zudem das „familienfreundliche Angebot“ der Stadt sehr anzog.

Viermal in der Woche ist Lynn Schopmans jeweils sechs Stunden an ihrem neuen Arbeitsplatz. Dazu kommt ein Tag in der Berufsschule. In der Regel, das berichtet Regina Lenneps, sind es deutlich mehr Frauen, die von dem Angebot einer Berufsausbildung in Teilzeit Gebrauch machen. So oder so: Wesel, das neben dem Teilzeitangebot derzeit zehn junge Menschen in verschiedenen Berufen ausbildet, möchte als starker Partner fungieren, wenn Familie und Job miteinander vereinbart werden sollen.