Stellwerke unbesetzt : Wieder Einschränkungen auf der Strecke der RB31

Xanten/Rheinberg/Duisburg Die RB31 fährt am Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag nur zwischen Xanten und Rheinberg. Von Rheinberg bis Duisburg wird der Zug durch Busse ersetzt. Der Grund sind unbesetzte Stellwerke.

Kunden der Regionalbahn (RB) 31 müssen am Wochenende erneut mit Einschränkungen rechnen. Der „Niederrheiner“ fahre am Samstag und am Sonntag zeitweise nicht über die komplette Strecke, sondern nur zwischen Xanten und Rheinberg , teilte die Rhein-Ruhr-Bahn am Freitag mit. Sie habe für die ausfallenden Verbindungen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert.

Der Grund für die Einschränkungen seien wie schon in den vergangenen beiden Wochen mehrere unbesetzte Stellwerke der DB Netz AG, erklärte die Rhein-Ruhr-Bahn weiter. Darauf habe sie selbst keinen Einfluss. „Die Infrastruktur für den Eisenbahnverkehr auf der Strecke der RB31 wird von der DB Netz AG betrieben.“ Die Rhein-Ruhr-Bahn ist dagegen für die RB31 zuständig. Sie hat den Betrieb zum 1. September von der Nordwestbahn übernommen. Beide Unternehmen gehören zur Transdev-Gruppe. Diese hat die Rhein-Ruhr-Bahn gegründet, um über sie die Linien am Niederrhein, im Ruhrgebiet und im Münsterland zu betreiben.

Die Rhein-Ruhr-Bahn bat Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, dass sie sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt meldeten. Dafür stehe die Telefonnummer 0203 6688 9477 bereit (zum Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen). Die Mitnahme von Fahrrädern sei in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nicht möglich. Außerdem wies die Rhein-Ruhr-Bahn auf die Maskenpflicht im Nahverkehr in NRW. Diese Pflicht gelte auch in den Ersatzbussen.