Schneesturm in der Grafschaft : Niag stellt den Busverkehr ein

Niag und Look stellen wegen der Wetterlage den Busverkehr ein. Die Kreispolizei meldet für die Nacht auf Sonntag nur wenige witterungsbedingten Einsätze. Die Mitarbeiter des Baubetriebshöfe sind seit den frühen Morgenstunden dabei, die Straßen vom Schnee zu räumen.

(RP) Niag und Look haben am Sonntagvormittag den Busverkehr im kompletten Verkehrsgebiet aufgrund der Wetterlage bis auf Weiteres eingestellt. Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich. Wie in anderen Gebieten bleiben die Busse deshalb auch am Niederrhein am Sonntag in den Depots. An einzelnen Standorten hätten die Fahrzeuge bei Schichtbeginn am frühen Sonntagmorgen wegen der überfrierenden Nässe nicht einmal die Depots verlassen können, heißt es in einer Pressemitteilung. Niag und LooK bitten ihre Fahrgäste um Verständnis. Da ein sicherer Busbetrieb wegen der winterlichen Wetterlage weiterhin nicht möglich ist, werden Niag und Look auch im weiteren Verlauf des Sonntags keine Fahrten mehr durchführen können. Das teilten die Unternehmen in einer Pressemitteilung am Nachmittag mit. Die Entwicklung der Wetterlage am Niederrhein werde durchgehend beobachtet, eine Entscheidung über den Busbetrieb am Montag werde voraussichtlich erst im Laufe der Nacht von Sonntag auf Montag fallen können. Allerdings sei schon jetzt auch für den Montag mindestens mit einzelnen Ausfällen auf verschiedenen Strecken zu rechnen. Die Niag informiert ihre Fahrgäste über ihre Homepage, ihren Twitter-Kanal und ihre App.