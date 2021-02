Serie: Moerser Straßen : Heimatforscher von ganzem Herzen

Moers Hermann Boschheidgen ist Gründer und Initiator des Grafschafter Museums – unter anderem. Stets im Blick hatte er das Allgemeinwohl.

Sein Name hat einen besonderen Klang. Eine Straße wird nach ihm benannt. Dr. Hermann Boschheidgen ist Gründer und Initiator des Grafschafter Museums. Sein Enkel, Rechtsanwalt Peter Boschheidgen, kennt sich in der Familiengeschichte bestens aus. Er hat die historischen Verträge einmal unter die Lupe genommen – und hütet sie wie einen Familienschatz.

Die faszinierende Geschichte beginnt im Jahre 1904. Schloss und Schlosspark waren nach dem Tod der letzten Wintgenserben verwaist. Schon damals trat Hermann Boschheidgen in Aktion, weckte das Interesse. Er hatte die Idee, die historische Immobilie in öffentliches Eigentum zu überführen. Seine intensiven Bemühungen mit der zu jener Zeit zuständigen Berliner Regierung über den Ankauf scheiterten.

Zu den herausragenden Aktivitäten von Hermann Boschheiden gehören aber auch seine systematischen Grabungen nach dem Römerlager Asciburgium, die er in die Sammlung integrierte, ebenso die ihm am Herzen liegenden Gegenstände der bäuerlichen Kultur des 18. und 19. Jahrhunderts. Durch das Aufkommen des Bergbaues und der industriellen Fertigung von Haushaltsgegenständen sah er die Wertschätzung in Gefahr – er wollte sie museal bewahren. Der Grafschafter Museums und Geschichtsverein (GMGV) hat heute 800 Mitglieder. Peter Boschheidgen, Enkel des Vereinsgründers, ist heute Vorsitzender und Ansprechpartner für alle aktuellen Themen.