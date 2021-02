Taxiunternehmen im Kreis Wesel : Rabatt für Fahrten zum Impfzentrum

Kreis Wesel Rechtzeitig zum Start der Impfungen im Weseler Impfzentrum am Montag, 8. Februar, bieten die Taxiunternehmen im Kreis Wesel vergünstigte Fahrten zum Impfzentrum an.

Fahrgäste müssen gegenüber der Fahrerin beziehungsweise dem Fahrer lediglich angeben, dass sie eine Fahrt zum Impfzentrum in der Weseler Niederrheinhalle wünschen. Abgerechnet wird am Ende ein Fahrpreis, der 10 Prozent unter dem auf dem Taxameter angezeigten Preis liegt – also beispielsweise 18 Euro statt angezeigter 20 Euro.Diesen Tarif können grundsätzlich alle Personen in Anspruch nehmen, die zum Impfzentrum in Wesel fahren. „Ich bin froh, dass dieses Angebot von den Unternehmen rechtzeitig vor dem Impfstart im Impfzentrum unterbreitet wird; ein gutes Zeichen, dass wir im Kreis Hand in Hand an der Bewältigung der Pandemie arbeiten“, sagt Landrat Ingo Brohl.