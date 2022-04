Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Schiffsstau vor Shanghai trifft den Groß- und Außenhandel

Der Containerhafen in Shanghai ist vom Corona-Lockdown betroffen. Das hat Auswirkungen auf die internationalen Lieferketten. Foto: dpa/Uncredited

Rhein-Kreis Der Groß- und Außenhandel in der Region sieht sich mit Problemen wegen des Staus von hunderten Frachtschiffen vor Shanghai konfrontiert. Was das für Unternehmen und Verbraucher bedeutet.

Dass der größte Umschlagort für Waren auf der Welt seine Häfen wegen des Corona-Lockdowns dicht machen musste, führe auch am Niederrhein zu ausbleibenden Lieferungen und noch weiter steigenden Transportkosten, befürchtet die Wirtschaftsvereinigung Großhandel-Außenhandel-Dienstleistung Niederrhein. „Durch die lange Fahrt von China nach Deutschland werden wir das ganze Ausmaß des Frachtschiff-Stillstandes vermutlich erst mit einigen Wochen Verzögerung zu spüren bekommen“, erklärt Gregor Hermes, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Großhandel-Außenhandel-Dienstleistung Niederrhein, in einer Mitteilung. Die Wirtschaftsvereinigung ist Mitglied im Dachverband Unternehmerschaft Niederrhein.

Die Sorge: Über kurz oder lang führen Umwege, Wartezeiten und höhere Frachtraten zu höheren Preisen, die entlang der Lieferkette weitergegeben und damit auch den Endverbraucher treffen würden. „Sollte es in China in den kommenden Wochen und Monaten zudem weitere Lockdowns geben, wird sich die Lage für uns Groß- und Außenhändler weiter verschärfen“, so Hermes.

In Unternehmenskreisen wird nicht damit gerechnet, dass sich die Lage kurzfristig entspanne. Im Gegenteil: Laut Mitteilung der Wirtschaftsvereinigung werden eher drastische Auswirkungen befürchtet. Als Beispiel wird der Stahlpreis genannt, der zeige, wie hart die Kombination aus Corona-Lockdown, Schiffsstau und Ukraine-Krieg die Wirtschaft treffe. Stahl sei bereits heute doppelt so teuer wie noch vor zwei Monaten. Hält der Trend an, werde langfristig sogar der Zusammenbruch des Baugewerbes befürchtet.

Wie hoch die Einbußen für den Groß- und Außenhandel am Niederrhein konkret sein werden, lasse sich bisher nur schwer abschätzen. Die Unternehmen treffen jedoch bereits Vorkehrungen in Form einer engen Abstimmung mit betroffenen Lieferanten und Kunden. Das Ziel: Die negativen Auswirkungen sollen so gering wie möglich gehalten werden.

Die Wirtschaftsvereinigung Großhandel-Außenhandel-Dienstleistung Niederrhein fordert angesichts der zugespitzten Lage einen Verzicht auf zusätzliche Belastungen für die Unternehmen. Das Aufbürden bürokratischer Hindernisse aus einem deutschen Lieferkettengesetz müsse – genau wie die Belastungen aus der Umsetzung nachhaltiger Finanzierungsanforderungen – vermieden oder abgesenkt werden.

Die Wirtschaftsvereinigung Großhandel-Außenhandel-Dienstleistung Niederrhein ist der regionale Arbeitgeberverband für Groß- und Außenhandelsunternehmen am linken Niederrhein. Ihr gehören Firmen aus dem Rhein-Kreis Neuss, Krefeld und den Kreisen Kleve, Viersen sowie Wesel an. Zu den Kernaufgaben des Verbandes gehören sozialpolitische Aufgaben und die Beratung von Mitgliedsfirmen in arbeits- und sozialrechtlichen sowie arbeitswissenschaftlichen Fragen. Die Wirtschaftsvereinigung gehört dem Dachverband Unternehmerschaft Niederrhein an.

