Polizei erläutert Situation im Kreis Kleve : Darum geht es bei der Fahrradstraße

In Wesel wird die Zahl der Fahrradstraßen gerade massiv ausgebaut, in Kevelaer wird diskutiert. Foto: Latzel

Kreis Kleve Viele Kommunen richten Zonen ein, in denen die Radler Vorrang haben. In Kevelaer wird darüber gerade heftig diskutiert. Aber welche Regeln gelten ganz genau in diesem Bereich? Die Polizei klärt auf.