Zweirad-Freunde aus Rheinberg und Umgebung : Mit 25 km/h unter einem Dach

Rheinberg 13 Mofa- und Mopedclubs aus der Region gründen einen lockeren Zusammenschluss. Die Initiative dazu kommt vom MMC Lagerschaden mit Mitgliedern aus Rheinberg und Moers.

Sie sind ein bisschen verrückt, etwas „old school“, meist mit 25 km/h unterwegs und sie haben das Herz auf dem rechten Fleck. Für den aufgrund der Corona-Krise in Not geratenen Terrazoo Rheinberg starteten die Mofa- und Mopedfahrer vom MMC Lagerschaden um ihren Präsidenten Henry Hochstein einen Spendenaufruf unter insgesamt 13 Mofa- und Mopedclubs am Niederrhein und im Ruhrgebiet.