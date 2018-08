Moers: Badewannenrennen im Bettenkamper Meer

Moers Am 18. August startet um 14 Uhr wieder der Jux-Wettkampf mit Kult-Status im Bettenkamper Meer.

Für die Teilnehmer des Badewannenrennes gibt es nur wenige Bedingungen: Sie müssen schwimmen können und sollten verkleidet sein. Am 18. August startet um 14 Uhr wieder der Jux-Wettkampf mit Kult-Status im Bettenkamper Meer. Auch in diesem Jahr ist der Eintritt frei. Die Veranstalter hoffen auf hunderte Zuschauer, die das Spektakel verfolgen und die Teams anfeuern. „Wer spontan mitpaddeln will, kann sich bis 13 Uhr vor Ort noch einen Platz in der Wanne sichern“, sagt Mitveranstalter Axel Sandhofen. Im Anschluss spielt ab 18 Uhr die Band „Glam Bam“ in der Strandbar 1924. Anmeldungen zum Rennen werden von den Schwimmmeistern im Bettenkamper Meer, in der Strandbar 1924 oder per E-Mail an frank.huefken@t-online.de oder axel.sandhofen@t-online.de abgenommen.