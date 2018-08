Kreis Wesel: Senioren-Union feiert 30-jähriges Bestehen

Kreis Wesel : Senioren-Union feiert 30-Jähriges

Rolf Trost, Heinz Breuer und Walter Spiegelhoff (v.l.) stellten das Programm für den Geburtstag der Senioren-Union Kreis Wesel vor. Foto: Fritz Schubert

Kreis Wesel Mit 1240 Mitgliedern ist die Senioren-Union der Kreis Weseler CDU eine feste Größe.

„Senioren sind nur zu früh geboren“ singt Tony Marshall und spricht damit einer wachsenden Gruppe aktiver Menschen jenseits der 60 aus der Seele. Mitglieder der Senioren-Union (SU) der CDU im Kreis Wesel können das Lied sofort anstimmen. Für die ohnehin als sangesfreudig bekannte Vereinigung verkörpert es ihr Selbstverständnis. Die SU sieht sich als Aktivposten, der die Willensbildung in der Partei maßgeblich mitbestimmt, auf den Verlass ist und der Wahlen entscheidet. Und sie sieht sich dabei eng an der Seite der Jungen Union, mit der sie zusammenarbeitet. Entsprechend breit ist die Brust der SU-Akteure, die jetzt das Fest zur Feier des 30-jährigen Bestehens vorbereiten. Es findet am Freitag, 15. August, ab 15 Uhr im großen Saal der Weseler Niederrheinhalle statt.

Damit ist die Kreis-SU wieder einmal an jener Stätte versammelt, in der sie vor drei Jahrzehnten gegründet worden war. Vorsitzender Heinz Breuer (Hamminkeln), Schatzmeister Walter Spiegelhoff (Neukirchen-Vluyn) und Pressesprecher Rolf Trost (Xanten) stellten am Donnerstag in Wesel das Programm vor. Als Festredner wird Helge Benda, Vorsitzender der Landes-SU, erwartet. Etliche CDU-Spitzen der Region werden Grußworte sprechen. Es wird Kaffee und Kuchen geben. Und es wird natürlich gesungen. Dafür sorgt der NCC, der Niederrheinische CDU-Chor. Waren beim letzten großen Fest vor fünf Jahren noch 750 Gäste gekommen, so gehen die Organisatoren beim nun kleinen runden Geburtstag doch davon aus, dass etwa 300 dabei sein wollen. Mit 1240 Mitgliedern ist die Senioren-Union der Kreis Weseler CDU eine feste Größe im gesellschaftlichen Leben. In zwölf der 13 kreisangehörigen Kommunen gibt es Ortsverbände, die zahlreiche Veranstaltungen anbieten und sich regelmäßig einmischen. Allein in Schermbeck gibt es (noch) keine Senioren-Union. Dort ist man bis dato der Meinung, genug in allen Vereinen und Verbänden vertreten zu sein.

Für die Mitgliedschaft in der SU ist es übrigens keine Voraussetzung, in der CDU zu sein. Laut Spiegelhoff sind in Neukirchen-Vluyn mehr als 50 Prozent der SU-Mitglieder nicht in der (Mutter-)Partei. Was nicht geht, ist nur eine Mitgliedschaft in einer anderen Partei.

Viele SU-Akteure haben längst noch nicht die Hände in den Schoß gelegt, wirken weiter in kommunalpolitischen Gremien und Räten mit. Die SU im Kreis versteht sich zwar als eine Macht, sieht aber selbstkritisch auf ihre Struktur. Ihr fehlt der Nachwuchs ab 60, also die jungen Alten.