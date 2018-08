Moerser Neustraßenfest mit Steampunks und der D-Mark

Moers Am Samstag, 18.August, steht die Straße ganz im Zeichen des Festes der Händler und Kaufleute.

Die Besucher erwartet Live-Musik, ein Cake-Stand, Weinverkostungen, diverse kulinarische Köstlichkeiten, Steampunks, Aktion vom Grafschafter Museum, dazu viel Spannendes und Kurioses an mehreren Orten des Viertels. Der Clou: An dem Tag kann man allen Stellen auch mit D-Mark bezahlen. Nostalgie steht also auch bei den Zahlungsmitteln im Vordergrund. Aber natürlich tun es Euros auch.

Um 13 Uhr und um 17 Uhr können Besucher sich einem historischen Rundgang in der Moerser Neustadt anschließen und erfahren, wie nachhaltig besondere Persönlichkeiten aus Moers ihre Stadt und das Stadtbild geprägt haben. „Lassen Sie sich entführen in eine Zeit, von der man sagt: „Die gute alte Zeit“, heißt es in der Ankündigung. Start des Rundgangs ist jeweils vor der Villa Wölkchen. Um 14 Uhr und 16 Uhr wird das Theater „SternKundt“ auf ihrer Puppenbühne in historischen Kostümen „Kasper in den Ferien“ spielen. Die Bühne steht gegenüber des Cafe Mehrhoff.