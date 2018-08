Rock'n'Roll-Tanzgruppe aus Moers mit viel Erfolg

Girls4Mation choreografieren ihre Auftritte auf der Tanzfläche der Turnhalle an der Grundschule in Repelen. Foto: Irena Al Saigh

MOERS Die Rock’n’Roll-Truppe aus Repelen sucht verstärkt Nachwuchs. Die Damen trainieren in der Grundschule.

Gerhardt geht in Position und zeigt erneut die Bewegungsabläufe, die sie sich zuvor für die neue Choreographie überlegt hat. Zu Mama Loo von den Les Humphries Singers soll dieses Jahr gerockt werden. Denn Girls4Mation, eine Damenformation des Rock’n’Roll Clubs 22/11 Moers, steht besonders für eins: Rock’n’Roll.

Janine, Alina, Judith, Maike und Bianca sind seit vielen Jahren dabei und halten sich eisern in der Gruppe, die vor einiger Zeit mal 15 Mitglieder zu zählen hatte. 2008 begann das Projekt Girls4Mation mit einem Casting. „Wir wollten damals ein paar Mädchen ans Tanzen kriegen und Nachwuchs dazu gewinnen“, erinnert sich Gerhardt. Diese Vision blieb nicht ohne Erfolg: 2012 wurde die Gruppe Landesmeister. Nicht wirklich überraschend, wenn man einen Blick auf Gerhardts Tanzvergangenheit wirft: 1980 begann sie selbst zu tanzen, seit 1992 trainiert sie andere Tänzer und wurde als Trainerin und Choreographin bereits mehrfache Deutsche Meisterin, Vizeeuropa- und Vizeweltmeisterin. Nun soll an alte Erfolge angeknüpft und neue Auftritte realisiert werden. Den Biss und die Ausdauer dazu haben die derzeit neun Tänzerinnen, was fehlt sind neue Mitglieder. „Wir brauchen Leute!“, sagen die Mädchen wie im Chor. Die Choreographie würde mit mehreren Mädchen einfach besser aussehen. Doch neben dem Tanzen stehe bei den Mädels besonders der Spaß im Vordergrund. Deshalb stehen neben dem Training auch immer wieder andere Vereinsaktivitäten und gemeinsame Aktionen auf dem Programm.