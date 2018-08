Nacht der Geschichte in Moers

Moers Der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein lädt zur Neuauflage seines erfolgreichen Geschichtsformats.

Christliche „Dameshauben“ und Kirchensitze: Ein „Kirchenkampf“, der das kleine Städtchen Moers, im Mai des Jahres 1780, in große Aufregung versetzte. Fünf ältere Gemeindemitglieder richteten einen Antrag an das „Hoch Ehrwürdige Consistorium zu Meurs“. Das Problem: Aufgrund der neuen Damenhutmode konnten die Gemeindemitglieder den ehrwürdigen Prediger auf seiner Kanzel nicht mehr sehen. Ihre Forderung: Die Erhöhung der Herrensitze oder die Herabsetzung der Damensitze. Sogar der König wurde zu Rate gezogen.

Wie sich das Consistorium entschied und viele andere Moerser Anekdoten gibt es zu hören bei der „Nacht der Geschichte“. Nach der restlos ausverkauften Premiere im vergangenen Jahr veranstalten der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in Moers und das Grafschafter Museum in Kooperation mit den Moerser Stadtführern, dem Kunstverein Peschkenhaus und der Wirtschaftsförderung der Stadt Moers am Samstag, 25. August, um 19 Uhr die zweite „Nacht der Geschichte“. In einem von drei Rundgängen mit jeweils fünf Geschichtsstationen erkunden die Besucher die Innenstadt und erleben an jedem Standort unterschiedliche Stadtführerinnen und Stadtführer, die über die Geschichten und Anekdoten informieren.