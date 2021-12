Neue Stadtmusikerin in Moers : Ein eigenes Gefühl für Groove

Das diesjährige Improviser-Duo Kevin Shea (Schlagzeug) und Matt Mottel (Keyboard) beim Übergabekonzert mit Tomeka Reid (Mitte). RP-Foto: nop Foto: Norbert Prümen

Mit der in Chicago lebenden Tomeka Reid ist wieder eine US-amerikanische Musikerin als Improviser in Residence ausgewählt worden. Ihr erster Auftritt in Moers macht Lust auf mehr, sagt unsere Autorin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Riederer-Sitte

In der Aula des Gymnasiums Filder Benden in Moers fand am Sonntagabend das diesjährige Improviser-Übergabekonzert statt. „Das ist immer das wichtigste und beliebteste Konzert außerhalb des Festivals. Die Leute sind neugierig und fragen sich: Wer ist der oder die Neue?“, erklärte Thorsten Töpp vom Festivalteam. Dass sich Moers auf eine Stadtmusikerin freuen darf, stand turnusgemäß fest. Und kurz vor dem Konzert war auch der Name bekanntgegeben worden: Die Cellistin Tomeka Reid ist 16. Improviser in Residence.

Nach dem diesjährigen Improviser-Duo Kevin Shea (Schlagzeug) und Matt Mottel (Keyboard) aus New York ist mit der in Chicago lebenden Tomeka Reid wieder eine US-amerikanische Musikerin ausgewählt worden. „Das sind zwei Hotspots der improvisierten Musik mit sehr unterschiedlichen Szenen. Jeder Musiker bringt seinen ganz eigenen eigenen Ansatz mit“, versicherte Töpp. Bei der Übergabe vermischten sich die Szenen, wurden New York und Chicago zu einem Klangstrom vereint.

Reid hatte sich für ihren ersten Auftritt in Moers für ein Trio entschieden, in dem sie ihren beiden energischen und phantasiereichen Vorgängern viel Spielraum gewährte. Doch ihr anfangs sehr verhalten wirkender Auftritt wurde bald freier, vitaler und demonstrierte, die Tradition der afroamerikanischen Kunst nie ausblendend, im gut ausbalancierten Grenzbereich zwischen lyrischer Expressivität und improvisatorischem Scharfsinn ein ganz eigenes Gefühl für Groove. Ein verheißungsvoller Auftakt für ein spannendes Improviser-Jahr 2022.