Im Innenhof des „Filder Benden“ : Heimspiel für die „Joyful Voices“

Draußen, im Innenhof des Gymnasiums Filder Benden, gaben die „Joyful Voice“ am Wochenende ein besinnliches Doppelkonzert. Foto: Rüdiger Bechhaus

Moers Der Chor, der auch aus ehemaligen und aktiven Schülern des Moerser Gymnasiums besteht, gab ein stimmungsvolles Doppel-Weihnachtskonzert.

Zu einem Doppelkonzert von Chor und Band der „Joyful Voices“ zusammen mit dem Blechbläserensemble Büscherfeld luden am Samstag das Gymnasium Filder Benden und sein Förderverein ein. Zweimal 150 Personen am Nachmittag und am Abend durften wegen der Corona-Auflagen nur kommen. So viele Zuhörende und Zuschauende kamen letztlich auch und erfreuten sich an der besinnlichen Musik und dem stimmungsvoll hergerichteten Spielort.

„Endlich wieder konzertieren dürfen, und zwar live vor Publikum“, das war für den Moerser Chorleiter Ernst Ickler die wohl wichtigste Botschaft, die er vor Beginn des Nachmittagskonzertes loswerden wollte. „Alle anderen Worte werden von anderen gesprochen“, sagte er und meinte damit die Texte der Lieder und drei kurze Ansprachen, die es im Laufe des Konzertverlaufes zu hören gab.

Info Ehemalige und aktive Schüler Der Chor Die „Joyful Voices“ haben derzeit circa 35 Sängerinnen und Sänger. Chor und Band sind ehemalige und aktive Schülerinnen und Schüler vom Moerser Gymnasium Filder Benden.

Es war zwar kalt und nieselte auch ein wenig während der rund zweimal 75 Minuten dauernden Konzerte, doch das breit angelegte Spektrum der „Joyful Voices“ mit Gospels und Spirituals bis hin zu modern arrangierten Weihnachtsliedern in Chorbearbeitungen mit Band ließ das Publikum die Wetterlage schnell vergessen machen. Hinzu kam, dass der Innenhof der Schule akustisch hervorragend ausgesteuert und atmosphärisch durch indirekt eingefärbtes Licht zauberhaft ausgeleuchtet war.

Auf der ebenerdigen Bühne unter dem Gebäudedach zum Eingang der Schule standen der 25-stimmige, mit Mikrofonen ausgestattete, gemischte Chor, darunter 21 Frauen und vier Männer, die dreiköpfige Band in der Besetzung Keyboard, Bassgitarre und Schlagzeug sowie ein Blechbläsertrio von Stefan Büscherfeld. So gelang es Ickler nicht nur einen musikalisch-weihnachtlichen Charkater aus der Darbietung von Chor, Band und Bläsern herauszuholen, sondern zuweilen sogar Tanzmusik mit Big-Band-Sound zu erzielen.

Derartiges gelang dem Klangkörper bemerkenswert gut mit dem Lied „Jesus, what a wonderful child“, das neu arrangiert zu Gehör gebracht wurde. Insgesamt 15 mehr oder weniger bekannte Weihnachtstitel plus einer Zugabe gab es zu hören, fast alle englischsprachiger Herkunft. Nur zwei Titel wurden auf Deutsch gesungen: „Mein Herz ist voller Liebe“, eine in Melodie und von den Stimmen her äußerst facettenreiche Komposition, und „Ein neues Weihnachtslied“, das zugleich den Titel für die beiden Gospelkonzerte stellte. Letzteres war im A-capella-Stil vorgetragen und drückte einfach den Wunsch nach einem neuen Weihnachtslied aus.