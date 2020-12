Grafschaft : Weihnachten in evangelischen Gemeinden

Weihnachten in evangelischen Gemeinden

Grafschaft Wir haben die bislang geplanten Andachten und Gottesdienste an den Feiertagen zusammengefasst. Die Corona-Pandemie wirft Planungen durcheinander.

Kapellen: Bis zum Ende des harten Lock-Down finden keine Präsenzgottesdienste statt, auch keine Gottesdienste oder Krippenspiele an Heiligabend . Gottesdienste und Krippenspiele Online an Heiligabend unter www.kirche-in-kapellen.de oder https://www.youtube.com/channel/UCRg6dR4lMuvmp7nH8GpZz9w.

Lintfort: Christmetten an Heiligabend und die Gottesdienste bis einschließlich 1. Januar entfallen. Online-Angebote auf www.youtube.com/channel/UCf-Geoz0rT0246jJnWxwwzQ, 15 Uhr Christvesper Video-Gottesdienst unter www.kirche-lintfort.de, 15 Uhr Krippenspiel Video-Krippenspiel unter www.kirche-lintfort.de.

Moers: keine Gottesdienste bis 10. Januar, am 24. Dezember können an der Stadtkirche zwischen 15 und 18.30 Uhr Hausandachten am Eingang des Turmzimmers abgeholt werden. Um 17 Uhr erklingt „O du Fröhliche“ vom Turm der Stadtkirche. Mehrere Online-Angebote unter https://www.kgm-moers.de/