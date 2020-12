Gottesdienste in Krefeld an Weihnachten : Weihnachtsgottesdienste im Überblick

Corona-bedingt laufen die Gottesdienste an den Feiertagen mit Einschränkungen ab Foto: Pixabay

Service Krefeld Die Corona-Pandemie zwingt viele Kirchen in Krefeld zur Kreativität. Vieles ist anders – besonders die Gottesdienste. Eine Übersicht.

Die vielleicht ungewöhnlichste Gottesdienstform ist ein Autogottesdienst in Uerdingen, bei dem der Gottesdienst per Radio ins Auto übertragen wird. Unter Corona-Bedingungen werden viele Gottesdienste zu Weihnachten äußerlich anders sein: Es gibt Angebote unter freiem Himmel, viele Gemeinden nutzen Plätze in ihren Ortsteilen oder an den Kirchen, auch die Hülser Burg wird zu Schauplatz für Gottesdienste. Vielfach sind Anmeldungen nötig, es gibt aber auch Gotttesdienste ohne Anmeldungen.

Es wird wohl noch Änedrungen geben. Am Donnerstag Vormittag werden sich alle Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen darüber verständigen, ob die Weihnachtsgottesdienste in der angekündigten Form stattfinden können. Wie Superintendentin Barbara Schwahn weiter mitteilt, wird es danach noch Veränderungen geben bei den Plänen für Gottesdienste. Schwahn empfiehlt, sich vor dem Besuch auf den Internetseiten der Gemeinden zu vergewissern, in welcher Form die Gottesidenste stattfinden. Wir verzichten trotz der angekündigten Veränderungen nicht auf eine Übersicht über die Gottesdienstpläne, weil die Anmeldungen laufen – man weiß eben nicht, ob sie hinfällig werden.

Katholische Kirche

St. Dionysius: Besucher müssen sich im Pfarrbüro anmelden und erhalten eine Karte. Um Gedränge zu vermeiden, gibt es einen Ordnungsdienst, der die Besucher auf ihre Plätze weist. Für rund 115 Personen gibt es einen Platz, um den Abstand von etwa zwei Metern zu gewährleisten; eine Reservierung für bestimmte Plätze ist nicht möglich. Nur wer aus einem Hausstand ist, kann zusammensitzen. Außerdem wurde, um möglichst vielen Teilnehmer den Besuch zu ermöglichen, die Anzahl der Christmetten verdoppelt. Die Christmette wird in der Kirche am Dionysiusplatz 22 an Heiligabend um 15.30 Uhr, 18 Uhr, 22 Uhr und 0 Uhr gefeiert. Alle Christmetten werden durch ein Chor- und Streicherensemble musikalisch gestaltet. Anmeldung: Tel. 02151 602190 oder E-Mail an johannes23-krefeld@web.de.

Maria Frieden: Gestartet wird der Gottesdienst nicht, wie gewohnt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, sondern den Besuchern wird ein Zeitfenster geboten, sodass sie sich selbst aussuchen können, wann sie starten möchten. Zudem gibt es sogenannte Themenstationen: Die Stationen sind so angelegt, dass man praktisch den Weg von Maria und Josef nachgeht – beispielsweise der Friedensweg nach Bethlehem oder am Ende der Besuch der Krippe. Zwischen 14.30 und 17.30 Uhr sind die 20-minütigen Stationstouren möglich.

St. Clemens, St. Bonifatius und Herz Jesu veranstalten sogenannte Weihnachtswege;

St. Clemens und St. Bonifatius jeweils für 20 Minuten zwischen 14.30 uhr und 17.30 Uhr (und zwar von 14.30 bis 14.50 Uhr, 14.50 bis 15.10 Uhr usw).

In Herz Jesu findet der Weihnachtsweg zwischen 11 bis 17 Uhr, statt; Treffpunkt ist am Kaiserpark, Ecke Wilhelmshofallee-Hirschfelderstraße). Anmeldung zentral für St. Bonifatius, Herz Jesu und St. Clemens im Zentral-Pfarrbüro unter 02151/ 301212.Weitere Informationen stehen im Internet: www.maria-frieden-krefeld.de

Christmetten finden statt um 16 Uhr St. Josef; 16 Uhr St. Hubertus, 18 Uhr St. Gertrudis, 18 Uhr Herz Jesu, 23 Uhr St. Gertrudis, 23 Uhr Christus König. Die Anmeldung zu allen Christmetten ist nur telefonisch unter 01745699300 möglich, und zwar Donnerstag und Freitag zwischen 15 und 18 Uhr.

Die Christmette in Herz Jesu wird zusätzlich online live übertragen. Mit dem Besuch der Messe zeigen sich die Besucher einverstanden, dass von Ihnen gemachte Film- und Tonaufnahmen im Internet gezeigt werden.

Absage der Freiluft-Gottesdienste von St. Augustinus und der evangelischen Kirchengemeinde am Heiligen Abend: Wegen Corona fallen die Freiluft-Gottesdienste von St. Augustinus und der evangelischen Kirchengemeinde, die vor St. Karl Borromäus am Fungendonk stattfinden sollten, aus. Die geplanten Gottesdienste für 14 Uhr Kleinkinder und 16 Uhr Familien werden ab 14 Uhr am Heiligen Abend als Video-Stream zum Abruf über die Feiertage bereitstehen. Man finden diese auf der Homepage www.augustinus-krefeld.de. Der ökumenische Gottesdienst um 18 Uhr wird nur als Live-Stream übertragen. Die Christmette um 22 Uhr wird mit der beschränkten Zahl von 50 Personen als Präsenz-Gottesdienst gefeiert und gleichzeitig gestreamt. Zugelassen sind nur 50 Personen.

An Heiligabend sind die Kirchen zum Besuch der Krippen wie folgt geöffnet: Zu den Heiligen Schutzengeln 9 Uhr bis 13 Uhr St. Karl Borromäus 14 Uhr bis 17 Uhr.

Elisabethkirche: 18 Uhr Musikalische Einstimmung; 18.15 Uhr Wortgottesdienst zur Geburt Christi vor dem Hauptportal (etwa 40 Minuten); 20 Uhr Christmette der Polnisch-Katholischen-Mission; 22 Uhr Christmette der Polnisch-Katholischen-Mission. Am 1. Weihnachtstag: 9 Uhr Hl. Messe der Polnisch-Katholischen-Mission in der Elisabethkirche; 10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Elisabethkirche. Am 2. Weihnachtstag: 9 Uhr Hl. Messe der Polnisch-Katholischen-Mission in der Elisabethkirche; 10.30 Uhr Gottesdienst in der Elisabethkirche.

Kirchengemeinde Heiligste Dreifaltigkeit, Gottesdienste an Heiligabend in der Annakirche finden um 13.30 Uhr, 15.15 Uhr, 17.00 Uhr statt – mit Stationen und Weihnachtssegen für Menschen jeden Alters; Möglichkeit zum Mitnehmen des Friedenslichts aus Bethlehem – und um 19 Uhr die Christmesse. Am 1. Weihnachtstag: 8 Uhr Hirtenamt in der Annakirche (ohne Anmeldung) 11.30 Uhr Alternativer Gottesdienst im Jugendformat in der Annakirche (ohne Anmeldung). 2. Weihnachtstag: 8 Uhr Hl. Messe in der Annakiche (ohne Anmeldung) 11.30 Uhr Hl. Messe in der Annakirche (ohne Anmeldung).

In Thomas Morus beginnt um 10 Uhr (bis 13 Uhr freier Zugang) ein offener Gottesdienst. Um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr gibt es eine Krippenfeier für Familien mit Kindern (Anmeldung erforderlich); 18 Uhr Familiengottesdienst auf dem Kirchplatz vor St. Thomas Morus – ohne Anmeldung; 20 Uhr Christmesse in der Thomas Morus-Kirche – Mit Anmeldung; 22 Uhr Christmesse in der Thomas Morus-Kirche – Mit Anmeldung. Am 1. Weihnachtstag; 10 Uhr Hl. Messe in der Thomas Morus-Kirche - anschließend stille Gebetszeit – Mit Anmeldung. Am 2. Weihnachtstag; 10 Uhr Alternativer Gottesdienst im Jugendformat in der Thoma Morus-Kirche – ohne Anmeldung. Am 2. Weihnachtstag 10 Uhr Hl. Messe in der Grabeskirche – ohne Anmeldung. Anmeldung sowie Platzreservierung unter Tel.: 02151 751015.

Heiligabend-Gottesdienste in der Cyriakuskirche in Hüls: Um 14 Uhr und 15.30 Uhr findet eine Krippenfeier statt – Wortgottesdienst für Eltern und ihre Kinder; 17 Uhr und 18.30 Uhr Christmette mit Instrumentalensemble und Chor; 23 Uhr Christmette mit Musik für Sopran und Orgel. Am 1. Weihnachtstag: 10 Uhr Festmesse mit dem Flötenkreis 11.15 Uhr Festmesse mit Chor und Querflöte. Am 2. Weihnachtstag; 10 Uhr Hl, Messe; 11.15 Uhr Hl. Messe mit Chor und Instrumentalensemble. Anmeldungen unter der Tel.: 02151 730397.

Heiligabend in Uerdingen-Mitte: 16:30 und 18 Uhr Autogottesdienst auf dem Uerdinger Röttgen: Mitfeiern des weihnachtlichen Gottesdienstes über eine Radioübertragung im eigenen Auto.

17:00 Uhr Christvesper mit der ev. Kirchengemeinde in der Michaelskirche; Anmeldung unter www.uerdingen-evangelisch.de

20 Uhr Christmette in St. Peter (70 Plätze)

Heinrichskirche in Uerdingen: 14.30 bis 17 Uhr Stationen für Familien – Auf dem Weg zur Krippe; 22 Uhr Christmette (85 Plätze). Heiligabend in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Krefeld-Linn um 14.30 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Krippenbesuch; 22 Uhr Christmette (50 Plätze).

Heiligabend vor der Andreaskirche, Gellep-Stratum um 15 Uhr Kindergottesdienst beim Hirtenfeuer und Friedenslicht; 16.30 Uhr Wort-Gottes-Feier beim Hirtenfeuer und Friedenslicht Heiligabend auf dem Margaretenplatz in Krefeld-Linn; 16.30 bis 18 Uhr Hirtenfeuer für Erwachsene – Möglichkeit des Krippenbesuchs und der Mitnahme vom „Friedenslicht“.

Heiligabend in Gartenstadt von 15 bis 18 Uhr Hirtenfeuer für Kinder und Erwachsene auf dem Insterburgerplatz; 18 Uhr Ökum. Gottesdienst in der Pius-Lukas-Kirche – Mit Platzreservierung (130 Plätze); 0 Uhr Christmette in der Pius-Lukas-Kirche (70 Plätze).

Evangelische Kirche

Alt-Krefeld Alte Kirche: Heiligabend: 16 Uhr: Familienweihnacht: Familien mit jüngeren Kindern – 17 Uhr: traditonelle Christvesper – 18 Uhr: Christvesper für Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien – 21 Uhr: Weihnachten nicht allein. Besonders sind Menschen eingeladen, die diesen Heiligen Abend alleine verbringen – 23 Uhr: Christme. Jeder Gottesdienst dauert etwa 30 Minuten, um zwischen den einzelnen Gottesdiensten genügend Zeit zum Lüften zu haben. Für alle fünf Gottesdienste gibt es Eintriskarten, die ab sofort bei Alexander Karrasch, Küster in der Alten Kirche, zur Abholung bereit liegen.

1. Weihnachtsfeiertag: 12 Uhr: Gottesdienst „Spätlese“

2. Weihnachtsfeiertag:

Erlöserkirche, Lindenthal: Heiligabend: 15 und 16 Uhr: Open-Air-Gottesdienste auf dem Schulhof der Lindentaler Grundschulen. Die Lindentaler Kinder-Geigengruppe „Spaß bei Saite“ gestaltet die Gottesdienste musikalisch. Es gibt keine Sitzgelegenheiten. Die Gottesdienste dauern jeweils etwa 30 Minuten. Alle Besuchermüssen eine Karte mit Name, Adresse und Telefonnummer ausfüllen. Karten kann man vorher ausfüllen. Karten für die Goesdienste in Lindental: abzuholen nach den Gottesdiensten oder unter der Woche im Gemeindebüro, Forstwaldstr. 91, 9 - 12 und 14 - 16 Uhr.

Johanneskirche, Forstwald: Heiligabend: 15 und 16 Uhr: Open-Air-Goesdienste auf dem Außengelände hinter der Kirche. Begleitet von Trompetenmusik. Keine Sitzgelegenheiten; Dauer je 30 Minuten. Karten für die Goesdienste gibt es bei Herrn Goldammer mittwochs in der Zeit von 16 - 18 Uhr.

2. Weihnachtsfeiertag: 11.15 Uhr: Gottesdienst.

Friedenskirche: Heiligabend: 14 Uhr: Familiengottesdienst I 15.15 Uhr: Familiengottesdienst II 16.30 Uhr: Christvesper I (mehr für Erwachsene) 18 Uhr: Christvesper II 23 Uhr: Lichtermette

Alle Gottesdienste nur mit Anmeldung; erhältlich im Gemeindehaus Luisenplatz 1 zwischen 9-13 Uhr oder nach dem Gottesdienst. Rückfragen: Tel: 02151 / 668440 oder mob. 0176 / 62381789 (Pleger) Oder Gemeindehaus: 02151 / 668823.

Hüls, Kreuzkirche: Heiligabend: 14 und 15 Uhr: zwei kurze Weihnachtskindergottesdienste im Burghof der Hülser Burg für Familien mit Kindern. 16 und 17 Uhr: je ein kurzen) Gottesdienst auf dem Burggelände Diese vier Gottesdienste richten sich an alle, die keinen Sitzplatz benögen. Je nach Anzahl der Haushalte können zwischen 100 und 150 Personen an den Gottesdiensten teilnehmen. 15.30 Uhr: kurzer Gottesdienst für Senioren; 22 Uhr: Christmette in verkürzter Form. Voranmeldung im Gemeindebüro (Bonhoefferstraße 31, Tel. 02151 / 730988).

1. Weihnachtsfeiertag: 10 Uhr: Abendmahlsgottesdienst

2. Weihnachtsfeiertag: 10 Uhr: „Gottesdienst to go“ vor der Kirchentür - Lieder gesungen vom Chor, ein kurzer Texmpuls und Gebet - Texte zum „Abpflücken“ vom Kirchenzaun.

Sonntag, 27.12.: Audio- und Telefonandacht zum Sonntagslied

Thomaskirche, Traar: Heiligabend: 15.30 Uhr: Familiengottesdienst in der Kirche 16.30 Uhr: Familiengottesdienst draußen im Innenhof 17.30 Uhr: Christvesper in der Kirche 18.30 Uhr: Christvesper draußen im Innenhof. Die Kurz-Gottesdienste (20-30 min). Eintrittskarten gibt es nach den Adventsgottesdiensten im Thomashaus oder telefonisch am Montag, 14.12., 15 - 17 Uhr, unter 56 14 55.

1. Weihnachtsfeiertag: 09.45 Uhr: Gottesdienst

Pius-Lukas-Kirche, Gartenstadt: Heiligabend: 14 Uhr: Familiengottesdienst, ab 15 Uhr brennt das Hirtenfeuer auf dem Insterburger Platz,

16 Uhr: Familiengottesdienst in der Kirche; 17 Uhr: ökumenische Andacht am Hirtenfeuer 17.30 Uhr: ökumenische Andacht am Hirtenfeuer 18 Uhr: ökumenische Christvesper in der Kirche. Eintrittskarten nach den Adventsgottesdiensten in der PiusLukas-Kirche und Montag, 21.12. bis Mittwoch, 23.12., zwischen 14 16 Uhr am Kircheneingang. Das Hirtenfeuer kann ohne Reservierung besucht werden.

Oppum Auferstehungskirche: Heiligabend: 18 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit der katholischen Kirchengemeinde St. Augustinus in St. Karl Borromäus, Fungendonk, 23 Uhr: Christnachtgottesdienst in der Auferstehungskirche. Mit den Konfirmanden der Gemeinde wird ein Familiengottesdienst gestreamt, der auf der Website ab dem 24.12. abrufbar ist. Für die Gottesdienste gibt es ab dem 2. Advent einen Anmeldebogen, der nach den Goesdiensten erhältlich ist und abrufbar über die Websites ist: www.oppum.ekir.de.

Christuskirche, Bockum: Heiligabend: 15, 16, 17, 18 Uhr: Kurze Open-Air-Gottesdienste (Dauer: 30 Minuten) auf dem Kirchvorplatz. 23 Uhr: Lichtermette.

2. Weihnachtsfeiertag: 10.30 Uhr: Weihnachtsgottesdienst.

Lutherkirche: Heiligabend: 15 und 16 Uhr: Open-Air-Gottesdienst auf der Grünfläche Lutherplatz. Anmeldeformulare können zu folgenden Zeiten abgeholt werden: Nach den Gottesdiensten, am 20.12. nach der Gottesdienstlichen Orgelmatinee (ca. 12-12.30 Uhr) sowie am 16.12. von 16-18 Uhr sowie in der KiTa Märklinstraße. Pro Familie werden maximal 6 Karten ausgegeben. Das Anmeldeformular ist auf der Homepage der Gemeinde unter www.evangelischimsueden.de herunterzuladen. Es kann auch bei Abholung der Karten ausgefüllt werden.

1. Weihnachtsfeiertag: 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl.

Markuskirche Fischeln: Heiligabend: 15, 16.30 und 22 Uhr Open-air-Gottesdienst auf dem Parkplatz an der Kirche. Zugangskarten erhält man über ein Anmeldeformular; das Anmeldeformular ist auf der Homepage der Gemeinde unter www.evangelischimsueden.de herunterzuladen. Die Zugangskarten können abgeholt werden nach dem Sonntagsgottesdienst und in der KiTa Markuskirche vormittags. Pro Familie werden maximal 6 Karten ausgegeben.

1. Weihnachtsfeiertag: 10.30 Uhr: Festgottesdienst mit Abendmahl