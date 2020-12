Auch im Lockdown : Städtische Kitas bleiben geöffnet

Die Möglichkeit zur Betreuung in der Kita bleibt in der Grafenstadt bestehen. Foto: dpa

Moers Während des ersten Lockdowns im Frühjahr durften nur bestimmte Kinder betreut werden. Ein Betreuungsverbot oder eine Betreuung nur bei Erfüllung bestimmter Kriterien ist diesmal nicht vorgesehen.

In Moers sind die städtischen Kitas auch während des Lockdowns weiterhin geöffnet und bieten eine Betreuung an. Dennoch schließt sich die Stadt dem Appell des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten an: „Wenn es den Eltern irgend möglich ist, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, sollten sie das machen“, rät Vera Breuer, Leiterin des Fachbereichs Jugend. „Kommt es zu einem Corona-Fall in der Einrichtung, müssen die Kinder sonst nämlich gegebenenfalls in Quarantäne – und die würde dann auch an den Feiertagen gelten.“