Kirche in Mönchengladbach : Zweiter Gottesdienst an Heiligabend im Hockeypark

An Heiligabend wird es nun zwei Gottesdienste im Hockeypark geben. Pfarrer Klaus Hurtz (rechts) und Pastor Dietrich Denker laden ein. Foto: Jana Bauch

Mönchengladbach Die Tickets für den ersten Gottesdienst im Hockeypark waren innerhalb eines Tages vergriffen. Daher gibt es nun einen zweiten Gottesdienst um 14 Uhr. Im Kontrast dazu steht der freiwillige Lockdown einiger Kirchen im Stadtgebiet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Brickwedde

Die Tickets für den ökumenischen Open-Air-Gottesdienst an Heiligabend im Hockeypark waren innerhalb eines Tages vergriffen. Daher haben sich die Katholische Region Mönchengladbach, der Evangelische Kirchenkreis und die Verantwortlichen des Sparkassenparks am Mittwoch darauf geeinigt, an Heiligabend einen weiteren Strandkorb-Gottesdienst anzubieten. Neben dem ursprünglichen Gottesdienst um 16 Uhr wird es nun einen zweiten um 14 Uhr geben. Vom Ordnungsamt sei die Veranstaltung bereits abgestimmt. Die Anmeldung für die 500 Plätze soll noch diese Woche beginnen.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Gottesdienste im Sparkassenpark unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygieneregeln durchgeführt werden können“, sagt Superintendent Dietrich Denker, der gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen Regionalvikar Pfarrer Klaus Hurtz den Gottesdienst im Sparkassenpark halten wird. „Deswegen freuen wir uns, dieses zweite Angebot auch zur Entlastung der Gemeinden machen zu können. Wir wollen Weihnachtsfreude weitergeben“, sagt Denker weiter.

Die Kirchen nutzen dafür dasselbe Sicherheitskonzept wie beim Strandkorb Open Air im Sommer: Ein Strandkorb steht jeweils zwei in einem Haushalt lebenden Besuchern zur Verfügung, die Körbe sind in separaten Inseln angeordnet, die Zugänge zu den Inseln sind getrennt, sodass sich die Besucher nicht begegnen.

Der ökumenische Freiluft-Gottesdienst an Heiligabend auf dem Marktplatz in Wickrath ist aufgrund der steigenden Infektionszahlen hingegen abgesagt worden.

Im Kontrast zur Entscheidung aus dem Hockeypark steht dagegen der freiwillige Lockdown der ersten Kirchen in Mönchengladbach. Ab dem 19. Dezember schließen die Katholischen Kirchengemeinden St. Helena Rheindahlen, St. Rochus Broich-Peel und St. Mariä Heimsuchung Hehn bis zum 10. Januar ihre Kirchen für Gottesdienste. Zur Gemeinde gehören auch die Grabeskirche St. Matthias Günhoven sowie die Kapellengemeinden in Mennrath und Gerkerath. Damit fallen dort auch die Gottesdienste zu Weihnachten aus.

„In der Gesamtlage, dass unsere Gesellschaft dringendst gebeten wird, die Begegnungen mit fremden Haushalten so gering wie möglich zu halten, ist es letztlich zu dieser Entscheidung gekommen“, hieß es in einer Mitteilung. Der Schritt war auch möglich, da das Bistum Aachen den katholischen Kirchen nun gewährt, selbst vor Ort über die Gottesdienste zu entscheiden, wie unsere Redaktion erfuhr. „Die Gemeinden entscheiden frei vor Ort, ob die Gottesdienste durchführen wollen, das Bistum bittet aber darum, frühzeitig in die Entscheidungen eingebunden zu werden“, sagte das Bistum auf Anfrage.