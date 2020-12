Absage wegen Corona : Open-air-Gottesdienste fallen aus

Düsseldorf-Süd Die ökumenische Feier wurde bereits aufgezeichnet und wird Heiligabend ab 12 Uhr ins Internet gestellt. Das Motto heißt nun abgeändert „Weihnachten fällt nicht aus - wir feiern zu Hause“.

Als die Gemeinden Düsseldorfer Rheinbogen (katholisch) und Düsseldorf-Süd (evangelisch) im September gemeinsam planten, an Heiligabend an drei Orten in ihrem Verbreitungsgebiet stimmungsvolle Gottesdienste unter freiem Himmel zu organisieren, da war den Beteiligten schon klar, dass ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Und genau so ist es nun gekommen. „Es wäre aus unserer Sicht das falsche Zeichen, wenn wir das jetzt durchzögen“, sagt Martin Kürble, Pastoralreferent im Seelsorgebereich Rheinbogen. Immerhin sollten bei jedem der acht geplanten Gottesdienste unter Einhaltung der Hygieneregeln jeweils bis zu 500 Menschen auf den Plätzen und der Wiese gemeinsam Weihnachten feiern können.

Für alle die, für die das Haus verlassen, keine Option ist, hat das Team die Feier schon an zwei Tagen aufgezeichnet. „Damit sich alle mit ihren Kirchen und Seelsorgern wiederfinden, haben wir den Gottesdienst in drei Teile gegliedert“, erläutert Kürble. Gedreht wurde in St. Nikolaus, der Stephanuskirche und in der Kirche St. Maria Rosenkranz. Auch das Seelsorgeteam hatte sich im Vorfeld auf die drei open-air-Standorte aufgeteilt. Jetzt ist der Film fertig. Den Gottesdienst eröffnen in diesem Kay Faller und Florian Ganslmeier, die Predigten halten Christian Nell-Wunsch und Martin Kürble, den Abschluss bestreiten Frank Zielinski und Hartmut Wölk. Zudem sind Aufnahmen auch der anderen Kirchen der Gemeinden zu sehen, Am Heiligen Abend ab 12 Uhr steht der Filme unter www.meinegemein.de und evangelisch-in-duesseldorf-sued.de online bereit.