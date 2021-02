Nach Wintereinbruch : Moerser sollten Schlaglöcher an Straßen und Gehwegen melden

Moers Laut Enni fällt die Schadensanalyse höher aus als sonst. Bis Februar mussten bereits rund 200 Stunden mehr als im ganzen Winter 2020 für Reparaturen aufwendet werden.

Das Wetter schlägt Kapriolen, nach dem Wintereinbruch Anfang Februar gibt es nun auch am Niederrhein schönes Frühlingswetter. Wie bundesweit werden auch in Moers die Folgen von Schnee und Eis dadurch sichtbar. Durch den teils strengen Frost sind Fahrbahndecken gerissen, teils tiefe Schlaglöcher entstanden. Auch wenn der Winter noch nicht vorbei ist, herrscht bei den zuständigen Straßenbauern der Enni Stadt & Service Niederrhein (Enni) daher Hochkonjunktur.

„Wir arbeiten bereits seit einigen Tagen daran, die größten Schäden zu beseitigen“, verweist Straßenmeister Frank Cornelius auf acht Mitarbeiter, die im Auftrag der Stadt ausschließlich Reparaturen an Straßen und Gehwegen durchführen. „Da der Winter aber noch einmal zurückkommen kann, können wir Gefahrenquellen derzeit nur provisorisch mit Kaltbitumen für den Auto- und Radverkehr sowie natürlich für die Fußgänger ausschalten.“ Erst bei stabilem Frühjahrswetter würden die besonders betroffenen Stellen mit Heißasphalt ausgebessert, so Cornelius.

So soll der neue Streichelzoo in Moers aussehen

Tierhaltung und Bildungsangebote : So soll der neue Streichelzoo in Moers aussehen

Laut Enni fällt die Schadensanalyse aktuell höher als in den vergangenen Wintern aus. „Es ist zwar noch kein Vergleich zu dem extremen Winter in 2010, wir mussten aber Stand Februar schon jetzt rund 200 Stunden mehr als im kompletten letzten Winter für Reparaturen aufwenden“, sagt Cornelius. Besonders ältere, bereits sanierungsbedürftige Straßenbeläge seien betroffen. „Das spüren wir derzeit auch auf Hauptverkehrsadern wie der Homberger-, Uerdinger- und Hülsdonker Straße.“

Das Problem: Selbst kleinste Risse verursachen, dass Feuchtigkeit in den Asphalt eindringt und so sukzessive an der Substanz der Fahrbahndecke nagt. „Jeder Autoreifen, der hier hinein gerät, sorgt so für immer tiefer werdende Löcher“, sagt der Straßenmeister.