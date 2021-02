Polizei Mönchengladbach nimmt sieben Männer fest : Hehlerbande verursacht Schaden in Millionenhöhe

Hehlerbande verursacht Schaden in Millionenhöhe

Mönchengladbach Die Männer liehen sich im großen Stil Baumaschinen unter falschen Namen aus und verkauften sie gewinnbringend. Der Drahtzieher, ein 29-Jähriger, kommt aus Mönchengladbach.

Im Rahmen aufwendiger Ermittlungen hat die Polizei Mönchengladbach einen Erfolg im Kampf gegen gewerbsmäßige Bandenhehlerei mit unterschlagenen Baumaschinen und gestohlenen Katalysatoren erzielt. Gegen sieben Tatverdächtige konnten Haftbefehle erwirkt werden, fünf Männer landeten in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sie im August des vergangenen Jahres Hinweise auf eine Gruppierung bekommen, die unter dem Verdacht stand, gewerbsmäßig, also im großen Stil, zu hehlen.

Mit gefälschten Ausweisen hatten die Bandenmitglieder Baumaschinen bei Firmen und Privatpersonen angemietet. Diese ließen sich die Tatverdächtigen an eine Anschrift liefern oder wurden vor Ort aufgeladen und abgeholt. Fristgerecht zurückgegeben wurden die geliehenen Maschinen aber nicht. Im Gegenteil. Sie wurden verändert und dann gewinnbringend weiterverkauft.

Ein Teil der Bande hatte sich zudem noch auf den Diebstahl von Katalysatoren spezialisiert. Diese wurden unter geparkten Fahrzeuge abgesägt und ebenfalls gewinnbringend in die Niederlande verkauft.

Einer Ermittlungskommission gelang es, insgesamt elf Tatverdächtige im Zusammenhang mit diesen Straftaten zu ermitteln. Bei der Durchsuchung von zwölf Wohnungen und Lagerhallen – vornehmlich im Raum Mönchengladbach und Kreis Viersen – wurden laut Polizei genügend Beweise und teilweise auch unterschlagene Baumaschinen gefunden. Den Tatverdächtigen können in 18 Fällen die Unterschlagung von Baumaschinen (vom Mini-Bagger bis zum Radlader) sowie in 13 Fällen der Diebstahl von Katalysatoren zugeordnet werden – mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa einer Million Euro.