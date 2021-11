Umbau in Mönchengladbach : Bäume am Kapuzinerplatz werden umgesetzt

Die Kugelakazien auf dem Kapuzinerplatz wurden ausgebuddelt. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Sechs Kugelakazien müssen Platz machen für Veranstaltungen zwischen Haus Zoar und der Markthalle. Was mit den Bäumen passiert – und was außerdem noch ansteht am Kapuzinerplatz.

Der Kapuzinerplatz wird neu gestaltet – und dazu gehört auch, dass die sechs Bäume vor dem Haus Zoar verschwinden. Die Kugelakazien auf der Fläche sind in der vergangenen Woche ausgegraben und umgepflanzt worden. Wie Stadtsprecher Mike Offermanns sagte, solle so eine größere Platzfläche zwischen Haus Zoar und der Markthalle entstehen – auch mit Blick auf den Christkindlmarkt: „Damit nimmt die Stadt eine Anregung der Anwohnerschaft auf, die im Arbeitskreis Kapuzinerplatz den Wunsch nach einer größeren bespielbaren Fläche geäußert hat. Die Nutzung des Platzes wäre durch die Bäume eingeschränkt.“ Die Bäume sollen an der Ritterstraße in Rheydt neu eingepflanzt werden.

Der gesamte Kapuzinerplatz soll saniert und umgestaltet werden. Derzeit sucht die Stadt dafür einen Dienstleister, der den Platz von Anfang kommenden Jahres bis November 2023 umbaut. Ursprünglich war der Plan gewesen, den Platz nur in Stand zu setzen und die Zuwege auch zur Markthalle neu zu machen. Dazu gehörten etwa die Treppen an der Einfahrt zur Tiefgarage (an der Viersener Straße) und der Eingang der Christuskirche, aber vor allem die Zugänge zur Hindenburgstraße über die Kapuzinerstraße.