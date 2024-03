Schwerpunkt in Mönchengladbach So ist es um den Immobilienmarkt der Vitusstadt bestellt

Serie | Mönchengladbach · Auf dem Immobilienmarkt ist auch in Mönchengladbach einiges in Bewegung. Unsere Redaktion ist dem in einem Themenschwerpunkt Bauen, Kaufen, Wohnen nachgegangen. Das sind die Folgen, die dazu erschienen sind – vom Croonsquartier über Fördermittel und Modernisierungen bis zu den neuesten Immobilienpreisen.

16.03.2024 , 12:00 Uhr

(angr)