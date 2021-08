Bauprojekt in Mönchengladbach : Richtfest für Neubau an der Hindenburgstraße

Richtfest für Neubau an der Hindenburgstraße

Bauprojekt in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Grundstück hat nur 100 Quadratmeter, die Architektin hat es aber mit einem spannenden Entwurf gelöst. Im Frühjahr 2022 zieht Rottler wieder ein.

Und wieder wird eine „Zahnlücke“ an der Hindenburgstraße durch moderne Architektur ersetzt – und das durch ganz besondere: Der relativ kleinen Fläche des Eckgrundstücks zur Friedrichstraße geschuldet, hat sich Janine Heimes aus dem Büro des Mönchengladbacher Architekten Stephan Brings einen Entwurf einfallen lassen, der die baulichen Herausforderungen locker bewältigt und mit außergewöhnlicher Optik punktet. Beim Richtfest schien es nur schwer vorstellbar, dass dort noch vor einigen Monaten ein eingeschossiges Haus stand.

Dort hatte zuletzt das Optikgeschäft Pleines seine Adresse, seit 2019 mit dem neuen Eigentümer Rottler, einem sauerländischen Optik- und Akustikunternehmen, das von Geschäftsinhaber Paul Rottler geführt wird. Das Grundstück befindet sich seit 1997 im Besitz der Familie Pleines. „Ich bin stolz darauf, dass wir den Abriss und Neubau in Angriff genommen haben“, sagte Evelin Pleines, die mit ihrem Mann Dieter gekommen war. Und sie freut sich über „einen solventen Mieter“. Wenn Anfang 2022 an der bisherigen Adresse alles fertig ist, wird Rottler aus dem Übergangsquartierzwei Häuser weiter in den Neubau zurückzukehren – diesmal mit einem modernen Seh- und Hörzentrum auf 300 Quadratmetern Fläche.