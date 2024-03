Wohnen in Mönchengladbach Die schwierige Haus-Sanierung im hohen Alter

Das Mehrfamilienhaus im Herzen von Eicken hat eine Geschichte. Und zwar eine Familiengeschichte. Es ist ein schmuckes Haus mit vier Wohnungen, das aber einen Haken hat: Es hatte einigen energetischen Sanierungsbedarf. Wenn Stefan Luther das Gebäudeenergiegesetz liest, das für neu eingebaute Heizungen künftig vorschreibt, dass sie mit bis zu 65 Prozent erneuerbare Energien betrieben werden müssen, dann überlegt er nicht lange: „Das sehe ich als sehr schwierig an. Meine Eltern hätten das nicht geschafft.“ Und er nimmt an, dass das vielen Menschen so geht, die emotional aber sehr an ihrem Haus hängen. Luther warnt: „Der alte Spruch vieler Immobilien-Eigentümer: ,Hier werde ich eines Tages mit den Füßen zuerst rausgetragen‘, der gilt heute nicht mehr allgemein.“ Wie kommt er dazu?