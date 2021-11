Langenfeld setzt auf Natur : Bürger spenden Bäume für Freizeitpark

Langenfeld Bürgerverein Langfort pflegt eine 800 Quadratmeter große Fläche. Familie Smela pflanzt Baum für den kleinen Theo. Bürgermeister Frank Schneider freut sich über die Aktion.

„Im Frühjahr stellen wir noch drei Hochbeete sowie Informationstafeln auf“, ergänzt Wagner. Dann greift sie in den mitgebrachten Korb und arbeitet noch Samen für insektenfreundliche Wildblumen in den braunen Boden ein. Die Blumenzwiebeln sind bereits versenkt. „Der Bürgerverein legt in den kommenden Wochen noch eine Totholzhecke an“, kündigt der Vorsitzende Frank Klarmann an. Bürgermeister Frank Schneider freut sich über das Projekt, das er als „positiv“ beschreibt. „Der Bürgerverein fordert nicht nur, er macht auch etwas.“