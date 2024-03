Wohnen in Mönchengladbach So gibt’s Geld für Hauskauf oder Modernisierung

Wer ein Haus kaufen oder womöglich auch nur auf Stand bringen möchte, braucht dafür in der Regel eine Menge Kapital und gute Kredite. Das heißt aber nicht, dass nur noch Topverdiener sich so etwas erlauben können. Denn das Land gibt Fördermittel in der Wohnraumförderung an Bürger mit kleinem bis mittlerem Einkommen, um sie damit beim Kauf eines Eigenheims oder der Sanierung der Wohnung zu unterstützen. Alice Herlé, Leiterin des Handlungsfelds Wohnen bei der Stadt Mönchengladbach, und ihre Abteilung beraten Interessenten, bearbeiten die Anträge und bewilligen sie auch, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Förderdarlehen kommen dann von der NRW-Bank.