Interview mit der Mönchengladbacher Polizeireporterin Gabi Peters : #RheinStories – Morden, Dramen und tierischen Promis auf der Spur

Polizeireporterin Gabi Peters hat Marie Ludwig und Maren Könemann (v. l.) von alten Fällen erzählt. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Diesmal haben Marie Ludwig und Maren Könemann Polizeireporterin Gabi Peters besucht. Sie erzählte für die #RheinStories die spannendsten und lustigsten Stories aus Mönchengladbach.

Diese Ausgabe der #RheinStories ist nichts für schwache Nerven oder einen empfindlichen Magen. Mörder und Tote, Kängurus und Lamas – Marie Ludwig und Maren Könemannn haben am Donnerstag in der Vergangenheit gegraben. Gemeinsam mit Gabriele Peters aus der Mönchengladbacher Redaktion haben sie auf die kuriosesten und gruseligsten Geschichten aus der Stadt zurückgeblickt. Zum Beispiel der Fall Martina Zimmermann. Die Frau zerstückelte in den 1980er-Jahren ihren Liebhaber, kochte und gefror Leichenteile und verteilte sie im Bunten Garten. Oder die Geschichte von Mark, der mit 14 Jahren eine blutige Familientragödie überlebte und mit 17 tot in einem Baum gefunden wurde – drei Monate nachdem er gestorben war.

Die Polizeireporterin Gabi Peters hat aber auch lustige Geschichten auf Lager. Sie erinnert sich gern an den Fall „Skippy“ – ein Känguru, das über mehrere Monate in der Stadt herumhüpfte, sei es am Straßenrand oder auf dem Golfplatz. „Die Geschichte fing damit an, dass Autofahrer bei uns angerufen haben und meinten: ‚Denken Sie nicht, dass ich bescheuert bin, aber ich habe ein Känguru in Wanlo gesehen.’“

Interviewt worden ist Gabi Peters zwar schon einmal. Aber in Sachen Instagram-Story ist es ihr erstes Mal. „Ich kenne die beiden ja. Wären sie mir fremd, wäre ich wahrscheinlich aufgeregter gewesen“, berichtet die 57-Jährige. „Aber etwas komisch ist es schon, man steht ja sonst immer auf der anderen Seite.“ Gemeinsam mit Könemann und Ludwig war Peters im Mönchengladbacher Zeitungsarchiv. Genutzt wird das inzwischen nur noch selten. „Das meiste läuft ja digital – außer bei den ganz alten Geschichten“, sagt Peters. „Wir haben tatsächlich noch die Artikel gefunden, als im Fall Zimmermann die Tupperdosen mit dem Menschenfleisch im Bunten Garten gefunden wurden. Da gibt es noch ganz alte Ausgaben, eben hatten wir eine von 1954 in der Hand.“ Allerdings gebe es natürlich kein Schlagwortverzeichnis. Wer etwas suche, müsse das genaue Erscheinungsdatum wissen.

Auch wenn Peters selbst keinen Instagram-Account hat, findet sie die Erzählform gut. „Wir sollten viel mehr die Dinge einbinden, die auch jüngere Leute nutzen.“ So schwer sei das Erzählen dort gar nicht – auch wenn der technische Aufwand so hoch ist, dass so etwas nicht nebenbei geht. „Ich habe vorhin aber einfach drauflosreden können, wir waren häufiger auch gemeinsam im Bild. Das macht es viel einfacher.“ Sie kann sich vorstellen, so etwas häufiger zu machen. „Es gibt Geschichten, die einfach vom Bewegtbild und Ton leben. Wir können zwar Bilderstrecken machen, aber das ist dann doch noch mal etwas anderes.“