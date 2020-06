Interview mit @juloxyy : “Kein Gefühl der Welt könnte es rechtfertigen, dass ich etwas kaufe, wofür andere leiden mussten“

Julia arbeitet bei der Rheinischen Post - auf Instagram heißt sie @juloxyy. Foto: @juloxyy

Düsseldorf Bei der Rheinischen Post ist Julia bei RP Digital tätig, auf Instagram verfolgen 111.000 Menschen auf @juloxyy ihre Posts zu Themen wie Selbstliebe, Einrichtungs- und Fotoinspirationen oder Nachhaltigkeit. Im Interview gibt Julia Tipps für ein nachhaltigeres Leben und erklärt, wie es bei ihr begonnen hat.

Julia, du machst auch gerne mal Urlaub im Bulli - das haben wir in einem deiner letzten Instagram-Posts erfahren. Erzähl mal, wo warst du schon überall?

Julia Wir sind schon durch ganz Europa getourt – Österreich, Slowenien, Kroatien, Frankreich, Spanien, Portugal. Wir sind vor allem große Österreich-Fans.

Was gefällt dir so am Bulli-Urlauben?

Julia Man ist sehr spontan und kann überall relativ schnell hin- und auch wieder wegkommen. Wenn du ein Hotel buchst, ist das schwieriger. Und mit einem Bulli ist auch alles schön reduziert aufs Wesentliche, weil man gar nicht so viel Platz hat.

Und sicherlich kann man auch mal ganz gut abschalten vom Beruflichen. Warum machst du eigentlich was mit Medien?

Julia Das weiß ich gar nicht so genau. „Was mit Medien“ klang damals nach dem Abitur ganz gut. Ich habe dann Kommunikations- und Multimediamanagement an der FH Düsseldorf studiert. Nach ein paar Werkstudentenjobs habe ich dann festgestellt, was mir wirklich Spaß macht: Zahlen und Digitale Sachen.

Das würde man gar nicht so denken, wenn man sich deinen Instagram-Kanal anschaut. Dort bist du sehr kreativ und inspirierst viele – also genau genommen 111.000 Menschen, die dir folgen. Wie war der Weg für dich zu dieser großen Community?

Julia Das ist eine Frage, die ich sehr oft bekomme. Ich wundere mich dann manchmal selbst, denn Instagram ist für mich immer noch mehr ein Hobby und es ist sehr natürlich und ohne Druck gewachsen. Ich versuche, mich nicht von Dopamin und Likes für Bilder lenken zu lassen – aber ich bin ja auch ein Zahlenmensch. Manchmal muss ich mich da also schon ein bisschen zurückziehen. Größtenteils versuche ich aber einfach das zu machen, was mir Spaß macht: Mal ist es ein Stopmotion-Video, mal ein schönes Bild und mal ist es auch nur ein langweiliges Spiegel-Selfie. Instagram ist für mich auch ein bisschen wie mein Tagebuch.

Planst du deinen Feed?

Julia Zugegebenermaßen: Ich bin schon ein kleiner Feed-Monk. Ich habe eine App, mit der ich schauen kann, wie ein neues Bild im Feed aussehen würde. Aber ich plane nicht mal zwei Posts voraus.

Wie viel Zeit verwendest du denn auf Instagram?

Julia Das kommt ganz drauf an. Im Moment konsumiere ich lieber – vor allem nachhaltige, feministische, gesellschaftspolitische Accounts. Da lerne ich gerade sehr viel. Mein Feed ist immer voll mit Informationen und Mehrwert. Auf meinen eigenen Feed verwende ich im Moment so ein, zwei Stunden in der Woche.

Du schreibst selbst auf deinem Account, dass du gar nicht genau fassen kannst, was deine Nische ist – deine Themen reichen von Selbstliebe über Nachhaltigkeit und Zimmerpflanzen bis hin zu Einrichtungs- und Fotoinspirationen – was ist dein Erfolgsrezept?

Julia Ich glaube, es ist weil alles wirklich ehrlich ist. Ich habe kein Problem damit, mal über Schwächen zu sprechen oder dass ich etwas tue, das von Zahlen gelenkt ist – und dadurch kommt es offen und ehrlich rüber.

Du bloggst schon lange auf Instagram. Seitdem hat sich auf der Plattform vieles verändert. Auch an deiner Einstellung zu Themen wie Nachhaltigkeit – wie hat das eigentlich angefangen?

Julia Ich war schon immer sehr interessiert an Mode. Seit ich 18 bin, hatte ich immer einen Nebenjob und habe das gesamte Geld davon in Mode investiert. Auch wenn es mehr wurde – also das Geld – war es dann trotzdem immer weg. Und irgendwann habe ich das überdacht: Ich kaufe so viel, und auch wenn ich es wieder auf Ebay Kleinanzeigen, Kleiderkreisel oder auf Trödelmärkten verkaufe – irgendwie ist es ja nicht ganz normal. Brauche ich eigentlich so viel? Warum sehe ich das Kaufen immer als Belohnung? Dann habe ich einige Dokumentationen zum Thema, wo unsere Kleidung eigentlich herkommt, gesehen.

Und das hat deine Sicht verändert?

Julia Ja. Es war teuer für mich und ich habe super viel Zeit in das Verkaufen meiner Kleidung investiert. Die Materialien waren alle nicht nachhaltig und dann kommt die Tatsache hinzu, dass Näherinnen und andere Mitarbeiter total ausgebeutet werden. Das heißt: Ich kaufe Sachen, für die andere leiden. Das hat sich einfach nicht mehr gut angefühlt.

Was hast du dann gemacht?

Julia Im ersten Schritt habe ich versucht, zu reduzieren. Dann habe ich nach Alternativen gesucht. Und von der Mode hat es sich dann im Grunde auch auf andere Bereiche ausgeweitet.

In welche denn?

Julia Zum Beispiel Fliegen. Zuerst kam der Gedanke: Warum? Wenn ich Urlaubsfotos von den Bergen aus Österreich hochlade, dann könnten viele gar nicht unterscheiden, ob ich jetzt gerade in Kanada oder an einem Bergsee in Österreich bin. Klar, Experten könnten das (lacht). Aber mir reicht das. Ich möchte das auch keinem verbieten, aber ich glaube, es gibt für vieles nachhaltigere Alternativen. Zum Beispiel in Sachen Umzug: Wenn man neue Möbel sucht, dann kann man diese auch Secondhand besorgen.

Oft hat man aber ja das Gefühl, man macht doch immer was „falsch“. Irgendwo geht es immer noch besser und nachhaltiger.

Julia Ich möchte auf keinen Fall den erhobenen Zeigefinger und radikalen Ansatz vermitteln. Oft wissen viele Menschen aber gar nicht, was wirklich nachhaltig ist. Ein klassisches Beispiel ist die Papiertüte. Die braucht in der Produktion einfach so viel mehr Ressourcen als eine Plastiktüte, sodass es sich nur lohnt, wenn man sie mehrfach verwendet. Das machen dann aber wiederum die Wenigsten. Also hätte sich die Plastiktüte mehr gelohnt. Aber eigentlich hätte sich der Jutebeutel noch viel mehr gelohnt – wenn man ihn denn regelmäßig nutzt. Bei allen Sachen gilt aus meiner Sicht: Alles so oft wie möglich nutzen, nichts neu kaufen, was man nicht unbedingt braucht, und nichts ersetzen.

Aber gerade das Ersetzen ist doch in vielerlei Hinsicht nachhaltig?

Julia Ich habe oft das Gefühl, dass viele sagen: Meinen Plastik-Pfannenwender ersetze ich jetzt mal durch einen Holz-Pfannenwender und bin jetzt nachhaltig. Aber darum geht es nicht. Nachhaltig ist es, die Sachen, die man schon hat, weiter zu benutzen, zu reparieren oder auszuleihen.

Fällt dir das selbst manchmal schwer und würdest du gerne zurück zu deinem alten Kauf-ich, auch in Sachen Mode?

Julia Nein. Ich denke immer: Kein Gefühl der Welt könnte es rechtfertigen, dass ich in ein großes Modehaus wie H&M gehe und etwas kaufe, wofür andere leiden mussten. Das mach ich einfach nicht. Beim Essen bin ich da etwas sanfter. Einen Kaffee im To-Go-Becher, das ist nicht toll, das muss ich nicht zeigen. Aber ich bin auch nicht diejenige, die da schwarz-weiß denkt. Ich versuche, das so gut wie möglich auszubalancieren. Beim Essen versuche ich, so wenig tierische Produkte wie möglich zu essen. Aber auch nicht immer.

Es ist ja auch wirklich schwierig, alles „richtig“ zu machen. Beispiel: Man isst kein Fleisch, isst dann aber eine Avocado. Die ist aber schlimmstenfalls dafür verantwortlich, dass der Regenwald abgeholzt wird. Der Rattenschwanz ist also immens lang. Wie informierst du dich?

Julia Ich lese relativ viel. Mein Instagram-Feed ist voll von Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, von denen ich auch sehr viel lerne. Größtenteils ist es aber einfach der Verzicht und die Logik. Man muss schauen, dass man gewisse Dinge – wie Avocado-essen – in Maßen macht. Oder Fleisch: Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, das braucht man einfach nicht. In unserer Kantine gibt es beispielsweise zwei Fleischgerichte und ein vegetarisches am Tag. Und wenn es mal einen Tag kein Fleisch gäbe, würden ja manche ausflippen. Es ist so normal für viele, bei jedem Gericht eine Fleischkomponente zu haben. Aber das ist nicht normal! Wenn man darauf verzichten würde – wie viel das schon ausmachen würde...

Was würdest du den „Ausflippern” raten?

Julia Einfach mal die Alterantiven ausprobieren. Vielleicht schmeckt es einem ja. Das ist einfach Gewohnheit und es sind kleine Schritte, die keinem wehtun, die man aber einfach machen kann.

Jetzt spielen wir mal Nachhaltigkeits-Gegner: „Nachhaltige Produkte schmecken ja gar nicht und sowieso kann ich mir das gar nicht leisten!“ Was entgegnest du?

Julia Es gibt bestimmt Sachen, die sind teurer – was traurig ist. Aber wenn man jetzt mal beim Thema Essen bleibt und bedenkt: Das eine Lebensmittel kann Tierleid erzeugen und das andere ist einfach nur Hafer, ist es schon einfacher. Es gibt für vieles günstige Alternativen. Beispiel Drogerie: Wenn man statt einer Flasche Duschgel eine Seife kauft, ist das nicht teurer und im Grunde das Gleiche – man wird auch sauber. Aber jeder muss das an seine eigene Situation anpassen. Manche verdienen vielleicht weniger, wollen sich auch mal ein schönes Kleid gönnen und gehen dann zu H&M, weil sie es nicht anders können. Da mache ich keinem einen Vorwurf. Aber es gibt auch viele, die haben genug Geld, genug Ressourcen. Und die könnten sagen: Ich verzichte darauf und kaufe die etwas teurere Fair Fashion Alternative. Aber jeder muss sich selbst überlegen, welcher Weg für ihn der richtige ist.

Hast du konkrete Empfehlungen für Accounts oder Dokumentationen für diejenigen, die nachhaltiger werden wollen?

Julia Da fällt mir auf Instagram zum Beispiel direkt @mehralsgruenzeug ein. Hinter dem Account steht Jenny, sie kommt aus Münster und hat aus meiner Sicht viele interessante Themen, die super fundiert und mit vielen Quellen versehen sind. An Dokus kann ich „Die grüne Lüge“ oder „True Cost“ empfehlen.

Wenn du auf Partys gehst, sprichst du dann über deinen Instagram-Account oder über das Thema Nachhaltigkeit?

Julia Nicht von mir aus, nein. Manchmal kommmen von Freunden Kommentare wie: „Ist das wieder für Instagram?“ (lacht). Ich würde nicht von alleine jemandem sagen: Es geht gar nicht, dass du Fleisch isst oder Milch trinkst. Ich inspiriere lieber, als jemandem da den Finger vorzuhalten.

Was wäre eine Welt ohne Instagram für dich?

Julia Zum einen manchmal ein bisschen produktiver (lacht). Man dackelt ja schon viel auf der Plattform herum. Und man vergleicht sich viel, auch wenn man sich dazu zwingt, es nicht zu tun. Das Positive: Es wäre schwerer, an Informationen zu kommen und sich mit bestimmten wichtigen Themen zu beschäftigen.

Wo kann man mit Nachhaltigkeit gut mal anfangen?

Julia Routinen anschauen. Das, was man jeden Tag macht. Und dann bei den Produkten, die man am meisten nutzt, überlegen, wie man die ersetzen könnte. Und nicht versuchen, irgendetwas zu konsumieren, sondern das nutzen, was man hat und Dinge leihen oder reparieren.

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.

Julia Sehr gerne. Danke, dass ihr da wart.