Befragung in Mönchengladbach : Land befragt 1700 Haushalte beim Mikrozensus

Befragung in Mönchengladbach

Beim Mikrozensus werden die Lebensumstände der Menschen in Mönchengladbach abgefragt. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach (RP) Das Statistische Landesamt it.NRW befragt in diesem Jahr rund 1700 Mönchengladbacher Haushalte nach ihren Lebensumständen. Konkret geht es beim Mikrozensus etwa um persönliche Merkmale wie Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Schulbesuch und Erwerbstätigkeit.

Die Befragungen der Haushalte sind gleichmäßig über das Jahr verteilt. Im Januar werden beispielsweise in 26 zufällig ausgewählten Mönchengladbacher Auswahlbezirken etwa 210 Haushalte befragt. Die Interviewer kündigen ihren Besuch schriftlich an und weisen sich aus. Außerdem sind sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die ausgewählten Haushalte können aber auch online antworten oder einen Papierfragebogen ausfüllen und an das Statistische Landesamt schicken.