Kolumne : Die Umweltsau im Hühnerstall

Mönchengladbach Ein Kinderchorlied sorgt seit zwei Wochen für zunehmende Entrüstung. Man könnte fast meinen, „Ommagate“ wäre dafür verantwortlich, dass Donald Trump extra ein Terrorchef hat zerbomben lassen, für die weltweite Empörungshoheit zurückzugewinnen.

Dabei geht es längst nicht mehr um die Frage, was Satire darf oder was Satire nix angeht, sondern es geht dadrum, der vermeintliche Skandal für beste politische Propaganda zu instrumentalisieren. Natürlich ist „Umweltsau“ kein schmeichelhafter Spitzname für eine betagte Dame und der Texter hätte auch ahnen können, dass unser Omma eine Art Nationalheiligtum ist. Nichts wird mehr mit Güte in Verbindung gebracht als die Frau, die uns früher immer heimlich mit Süßigkeiten vollgestopft hat und uns Fernsehgucken ließ, bis wir kurz vor „viereckige“ Augen waren. Da sieht man gerne drüber hinweg, dass unser Omma auch keine allzu großen Probleme damit hatte, kaputte Kühlschränke im Garten zu vergraben oder alte Autoreifen im Hof zu verbrennen. Und ich spreche dabei, wohlgemerkt, von meine Omma! Was viele bei die hitzige Debatte allerdings vergessen: Die Ommas der gescholtenen Chorkinder sind gar nicht die vielzitierten Trümmerfrauen, die unser Land wieder aufgebaut haben, sondern diejenigen, die in die 60er und 70er Jahre aufgewachsen sind – Jahrzehnte, die nicht gerade zur Blütezeit des Umweltschutzes zählen. Wie schon gesagt, ist das natürlich alles kein Grund, jemand „Umweltsau“ zu nennen. Aber das sollte es dann auch schon sein, was man an das Klamauklied zu kritisieren hat. Wer sich bei die fiktive Hühnerstall-Omma dennoch persönlich angegriffen fühlt, der muss sich auch die Frage gefallen lassen, wo er denn damals war, für gegen die Originalversion zu demonstrieren. Hat bei Ommas rücksichtslose Motorradfahrt durch der Hühnerstall auch nur einer mal an die Therapiekosten für die psychologische Nachbetreuung unser gefiederten Freunde gedacht?! Achtung, das war Satire!