Auftritt im Sparkassenpark : Corona-Comedy mit Michael Mittermeier

Mönchengladbach Beim Strandkorb Open Air im Sparkassenpark karikierte Comedian Michael Mittermeier Kuriositäten im von Corona geprägten Alltag. Dabei saßen nicht nur die Zuschauer in einem Strandkorb, auch Mittermeier hatte ein Exemplar auf der Bühne.

An diesem Donnerstagabend hatte sogar der Gast auf der Bühne einen Strandkorb für sich, während wenige Palmen einen Hauch von Fernweh suggerierten. Doch auf den Spuren alltäglicher Kuriositäten zu Corona-Zeiten verzichtete Michael Mittermeier beim Open Air im Sparkassenpark auf den lauschigen Platz, wie auch auf die Sehnsucht nach entlegenen Zielen.

Er bescheinigte der Strandkorb-Gemeinschaft, in einer schönen Welt zu leben. Denn nichts ginge über einen Auftritt mit echten Menschen. Die coronabedingte auftrittsfreie Zeit von drei Monaten sei mindestens so schlimm gewesen wie ein Vierteljahr ohne Sex und Selbstbefriedigung. Beim Auftritt im Autokino habe ihn angesichts quietschender Scheibenwischer beim Regen nach zehn Minuten eine „Fucking-Verzweiflung“ gepackt, versicherte der Comedian.

Im heiter herausfordernden Widerspruch kündigte Mittermeier ein Programm an, das es so eigentlich gar nicht gebe. Die Ankündigung signalisierte, das für 2020 vorbereitete Programm Nummer 13 wurde durch die Zwangspause ausgebremst und fällt auch an diesem Abend aus. Stattdessen standen die Begleiterscheinungen der Pandemie im Fokus.