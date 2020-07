Probealarm In Mönchengladbach : Heulprobe erst wieder im September

Probealarm In Mönchengladbach

Mönchengladbach. Wegen Corona wurde das monatliche Testen der Sirenen vorübergehend ausgesetzt. Erst in anderthalb Monaten soll es wieder einen Probealarm in der Stadt geben.

Jeden ersten Samstag im Monat um Punkt 12 Uhr ging das Geheule los. Die Stadt testete ihre neuen Sirenen regelmäßig. Denn sie sollen die Menschen bei Großschadenslagen oder in Krisenfällen wie bei Chemieunfällen, Unwettergefahren, Großbränden oder bei terroristischen Anschlägen warnen – und zwar mit einer Lautstärke von 70 bis 75 Dezibel.

Doch in Corona-Zeiten ist alles anders: Die Sirenen schweigen. Das Innenministerium hatte schon im März die landesweite Sirenenprobe abgesagt. Angesichts der Sorge der Bevölkerung vor einer Verbreitung des Coronavirus könne es durch einen Probealarm zu Verunsicherung kommen, hieß es in der Begründung des Ministeriums. Die Stadt Mönchengladbach schloss sich an und setzte den monatlichen Probealarm aus.