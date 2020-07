Neuer Standort in Mönchengladbach : Telefonservice für Saturn aus Gladbach

Mönchengladbach AIC Service & Call Center GmbH gewinnt große Fachmarktkette als neuen Kunden. Dafür will das Callcenter-Unternehmen die Kapazitäten in Mönchengladbach weiter ausbauen.

Beim Gladbach-Center hinter dem Hauptbahnhof geht es weiter voran: Die Kölner AIC Service & Call Center GmbH, die seit Anfang des Jahres eine mehr als 1000 Quadratmeter große Fläche bezogen hat, wird vom Standort Mönchengladbach aus ab August große Teile des telefonischen Kundenservices für die Fachmarktkette MediaMarktSaturn Deutschland übernehmen. Dafür will das Callcenter-Unternehmen in Mönchengladbach die Kapazitäten weiter ausbauen.

Es ist der fünfte Standort des Unternehmens, das 2017 in Mönchengladbach mit rund 20 Mitarbeitern gestartet ist. Mit dem Umzug ins Gladbach-Center hatte AIC die Expansion im Blick, die Büros bieten Platz für bis zu 150 Mitarbeiter. Dass der Schritt richtig war, bestätigt sich nun, sagt Andreas Diederich, Inhaber des Unternehmens. „Mit dem neuen Kunden MediaMarktSaturn Deutschland erweitern wir nicht nur unser Kundenportfolio im Bereich E-Commerce wie angestrebt, sondern wachsen auch als Arbeitgeber am Standort Mönchengladbach weiter.“

Für das neue Projekt am Standort wird den Angaben zufolge ein Kernteam von mindestens 80 Mitarbeitern tätig sein. Die Anwerbung und Schulung hat bereits begonnen. Außerdem werden für den neuen Kunden erstmalig Auszubildende im Bereich Dialogmarketing gesucht. „Hier sind auch noch nicht alle Stellen besetzt. Kurzfristig nehmen wir hier auch noch Bewerbungen an“, sagte Axel Büttner, Standortleiter der AIC in Mönchengladbach. Das freut auch Claudia Kamper von der Arbeitsagentur, die bereits Arbeitskräfte an AIC vermittelt hat. „Die variablen Arbeitszeitmodelle sind fast für jeden kompatibel. Gerne können sich Interessenten auch weiterhin an uns wenden“, so Kamper.