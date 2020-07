Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 31. Juli) : Sieben Neuinfektionen mit Coronavirus

Sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt es am Freitag, 31. Juli, in Mönchengladbach. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die Stadt Mönchengladbach meldet am Freitag, 31. Juli, (Stand: 8 Uhr) sieben neue positive Nachweise mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten im Vergleich zum Vortag von 59 auf 60 an.

Seit März wurde das Virus bei 793 Personen (Vortag: 786) aus Mönchengladbach nachgewiesen, meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag.

Auch mussten wieder mehr Mönchengladbacher in die häusliche Quarantäne. Waren es am Donnerstag noch 227, müssen am Freitag 239 Personen zu Hause bleiben. Zwei weitere werden im Krankenhaus behandelt.