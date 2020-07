Sommertour in Mönchengladbach : Günter Krings besucht Altenheim in Wickrath

Günter Krings besucht Altenheim in Wickrath

Sommertour in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Einrichtung litt schwer unter der Corona-Pandemie. Mindestens 18 Bewohner starben an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Virus. Das Treffen war Teil der traditionellen Sommertour des Bundestagsabgeordneten.

Traditionell nutzt der Mönchengladbacher Bundestagsabgeordnete Günter Krings die Parlamentsferien für eine Sommertour in der Heimat: Die steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Corona. Beim Besuch des St.-Antonius-Altenheims in Wickrath wurde Krings von Einrichtungsleiterin Claudia Frenken und Pflegedienstleiterin Anja Stuckmann begrüßt.