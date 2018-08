Mönchengladbach Square Dance

Mönchengladbach Der Magic Circles Square Dance Club ist Treffpunkt für sportlichen Gruppentanz. Die Formationen üben im Turnerheim Nordstraße.

Vier Paare stehen im Quadrat, einem „Square“. Musik setzt ein, und mit den Kommandos des Callers erfahren die Tänzer, welche Positionen verlangt werden. Sie schreiten, drehen und wenden sich nach Figuren, die „do sa do“, „allemand left“ oder „flutterwheel“ heißen. Darüber verändern die Paare die Konstellationen, bis sie zurück finden ins Quadrat. „Square Dance“ heißt der Gruppentanz aus den USA, der weltweit Anhänger hat, so auch in Mönchengladbach. Die Mitglieder des Magic Circles Square Dance Club treffen sich regelmäßig im Turnerheim an der Nordstraße 133.

Die Vereinszugehörigkeit ist am Badge, einer rechteckigen Plakette, zu erkennen. Am unteren Rand eingehängte Dangles sind Gaben, die beim ersten Besuch eines anderen Clubs als Freundschaftszeichen überreicht werden. „Wir besuchen uns gegenseitig gerne. Sinn und Zweck ist auch das freundschaftliche Miteinander“, sagt Vize-Präsidentin Andrea Kantorek. Zu den Gästen zählt an diesem Abend Christine Clemens. Ihr gefällt am Square Dance, dass sich Spaß, Geselligkeit und Bewegung miteinander verbinden lassen. „Bei uns kann jeder mittanzen, von sieben Jahren an bis achtzig plus“, wirbt Präsidentin Marita Michiels für den Tanz.