Gladbachs ausgezeichnete Ärzte

Mönchengladbach Seit mehr als 20 Jahren veröffentlichen die Magazine Focus und Focus-Gesundheit Ärztelisten der führenden Mediziner in Deutschland. Aktuell zählen sind sechs Chefärzte aus Mönchengladbach dazu.

Ebenfalls zum wiederholten Male findet sich Professor Ullrich Graeven , Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Gastroenterologie und Onkologie der Kliniken Maria Hilf, unter den besonders empfohlenen Ärzten wieder. Er kooperiert in seiner Arbeit eng mit den Universitäten Aachen und Düsseldorf und gilt als ausgewiesener Experte für die medikamentöse Tumortherapie. Er ist Vorsitzender der Krebsgesellschaft NRW.

Priv.-Doz. Andreas Meyer ist Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Allergologie sowie Schlaf- und Beatmungsmedizin der Kliniken Maria Hilf. Einer seiner Schwerpunkte liegt in der Behandlung von Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD).

Professorin Ursula Nestle übernahm 2016 die Leitung der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Maria Hilf. Der Expertin liegt die Heilung von Krebs unter optimaler Schonung des Gewebes besonders am Herzen. Sie ist an internationalen Studien beteiligt und regelmäßig auf der Focus-Liste zu finden.