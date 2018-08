Mönchengladbcah Literarischer Sommer

Mönchengladbach Die Reihe „Literarischer Sommer“ begann mit einer amüsanten Lesung des niederländisch-indischen Schriftstellers.

Der „Literarischer Sommer“ ist gestartet. Ernest van der Kwast, niederländisch-indischer Schriftsteller, las aus seinem vor acht Jahren in den Niederlanden erschienenen Buch „Mama Tandoori“.

Kulturdezernent Gert Fischer ließ es sich nicht nehmen, die Gäste in der Rheydter Stadtteilbibliothek persönlich zu begrüßen. Tandoori, so Fischer, bedeute ja sowohl eine Gewürzmischung als auch der Erdbackofen, in dem ein indisches Gericht zubereitet werde. Die Stadt Mönchengladbach habe keine Kosten und Mühen gescheut, um für das Backofen-Feeling zu sorgen.