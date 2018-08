Mönchengladbach: Niersverband bekommt mehr Geld

Mönchengladbach 20 Jahre lang hielt der Niersverband seine Beiträge konstant. Doch nun braucht er dringend Geld für die Sanierung von Anlagen. Private wie öffentliche Haushalte sind gleichermaßen betroffen.

Eine Nachricht des Niersverbandes hatte Ende des vergangenen Jahres für heftiges Bauchgrimmen in Mönchengladbach gesorgt: Niersverband-Vorstand Professor Dietmar Schitthelm empfahl damals, die Beiträge für die Behandlung von Regen- und Abwasser 2019 kräftig zu erhöhen. Von knapp 40 Prozent war seinerzeit die Rede, um einen Sanierungsstau aufzulösen. Für die Stadt Mönchengladbach als größten Beitragszahler im Verband wäre dies ein Schlag ins Kontor gewesen. Öffentliche und private Haushalte hätte dies gleichermaßen betroffen. Inzwischen ist klar: Die Erhöhung kommt, aber sie wird gestreckt. Die Beiträge werden bis 2021 in drei Etappen um jeweils knapp 14 Prozent angehoben. Dann soll die Konsolidierung abgeschlossen sein. Das beschloss die Verbandsversammlung. Ihr Vorsitzender ist Borussia-Präsident Rolf Königs.

Beim Treffen der Delegierten begründete Schitthelm, warum der Verband die Beitragszahler plötzlich so kräftig zur Kasse bittet. Der Niersverband hatte seine Beiträge in den vergangenen 20 Jahren konstant gehalten. 2017 beliefen sich die eingenommenen Beiträge auf den gleichen Betrag, der 1998 eingefordert worden war. Bis 2008 waren die Beiträge sogar um 7,5 Prozent gesenkt worden, ab 2013 stiegen sie dann wieder an bis zum Niveau von 1998. In dieser Zeit aber stiegen die Kosten, zusätzlich wurde der Betrieb von drei weiteren Kläranlagen und einer Vielzahl von Regenwasserbehandlungsanlagen von Mitgliedsgemeinden übernommen. Bereits 2004 waren die Mitgliedsbeiträge kleiner als die Verbandsausgaben.