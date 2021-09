Polizei Mönchengladbach ermittelt : Räuber stehlen teure Rolex-Uhr

Die Polizei sucht nach einem Raub zwei Täter. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Die Täter sprachen einen 30-Jährigen an der Gertraudenstraße an und verlangten Wertgegenstände. Dabei hielten sie ihrem Opfer ein Messer an den Hals.

Zwei Männer sollen am Freitagabend einem 30-jährigen Mönchengladbacher Geld und eine Rolexuhr gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilte, war der 30-Jährige nach Angaben gegen 23.25 Uhr zu Fuß an der Gertraudenstraße unterwegs, als ihn zwei freumde Männer ihn ansprachen und aufforderten, seine Armbanduhr auszuziehen. Einer der beiden habe danach ein Messer hervorgeholt.

Der 30-Jährige versuchte, so berichtete er bei der Polizei, die Männer hinderten ihn aber daran. Der Täter mit dem Messer hielt es ihm die Waffe von hinten an den Hals, während der zweite ihm die Uhr vom Handgelenk und Geld aus der Hosentasche zog. Danach flüchteten beide zu Fuß in Richtung Odenkirchener Straße.

Bei der Uhr handelt es sich um eine goldene Armbanduhr der Firma Rolex, Modell Yachtmaster.

Die Täter wurden wir folgt beschrieben: jeweils ca. 30 Jahre alt mit kurzen, dunklen Haaren und von schlanker Statur. Der Täter mit dem Messer trug eine blaue Jeans und eine schwarze Lederjacke, der andere eine schwarze Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover. Beide trugen zudem jeweils eine schwarze Community-Maske.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu Beobachtungen machen, die mit ihr in Zusammenhang stehen könnten? Wem wurde eine solche Uhr zum Kauf angeboten? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen genommen.

(RP)