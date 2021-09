Schwerer Unfall in Mönchengladbach : Hubschrauber im Einsatz – junger Mann stürzt von Dach

Mönchengladbach Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Spezialklinik. Warum er auf das Dach gestiegen war, ist noch nicht klar.

Ein Rettungshubschrauber, der in der Nähe zur Landung ansetzt – das kann nichts Gutes bedeuten, vermuteten Bonnenbroicher, als sie kurz nach Mittag den Anflug des Helikopters beobachteten. Und richtig: Bei einem Sturz vom Dach eines KFZ-Betriebs hat ein 18 Jahre alter Mann am Sonntag, 13. September, an der Bonnenbroicher Straße gegen Mittag schwere Verletzungen erlitten, unter anderem am Kopf. Nach Auskunft der Polizei stammt der junge Mann aus Mönchengladbach.