Coronazahlen aus Mönchengladbach (Montag, 13. September 2021) : Inzidenz in der Stadt steigt leicht an

Inzidenz in der Stadt steigt leicht an

Mönchengladbach Nach wie vor werden vier Corona-Patienten intensivmedizinisch in Mönchengladbacher Kliniken behandelt. Der Inzidenzwert erhöht sich auf 107,8.

664 Personen sind aktuell in Mönchengladbach nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Montagmorgen (Stand: 9 Uhr). Es wurden insgesamt elf neue positive Nachweise verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt damit leicht auf 107,8 (Vortag: 106,3). Die Stadt liegt damit über dem aktuellen Landesschnitt (99,3), und auch dem bundesweiten Mittelwert (81,9). Die höchste Inzidenz in Deutschland weist derzeit mit einem Wert von 246,9 Rosenheim auf.

Laut Divi-Intensivregister befinden sich aktuell (Stand: Montag, 11.20 Uhr) wie am Vortag vier Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in den Kliniken Mönchengladbachs. Keine der Personen muss invasiv beatmet werden. Von insgesamt 82 Intensivbetten sind zehn frei. Nach Angaben der Stadt befinden sich derzeit 1458 Personen in Quarantäne. Am Vortag waren es noch 1579.